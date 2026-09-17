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Lista de convocados de Perú

Lista de convocados de Perú para partidos contra Estados Unidos, México, Canadá y Colombia por fecha FIFA

Mano Menezes, DT de la selección peruana, anunció su lista de convocados para los amistosos de Perú ante Estados Unidos, México, Canadá y Colombia.

Diego Medina
Lista de convocados de la selección peruana para fecha FIFA.
Lista de convocados de la selección peruana para fecha FIFA. | Foto: FPF
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La selección peruana se prepara para una nueva fecha FIFA de septiembre de 2026 y ya espera la confirmación de la lista de convocados que presentará el comando técnico al mando de Mano Menezes. La nómina incluye novedades y nuevas oportunidades para algunos futbolistas, mientras se define la base que afrontará los próximos compromisos internacionales de la Bicolor.

Carlos Zambrano confiado en la convocatoria de la selección peruana. Foto: IG

PUEDES VER: Zambrano confiado en la convocatoria de la selección peruana: "De los mejores defensas del campeonato"

Lista de convocados de Perú para partidos ante Estados Unidos, México, Canadá y Colombia

Arqueros

  • Pedro Gallese (Deportivo Cali)
  • Diego Enríquez (Sporting Cristal)
  • Diego Romero (Universitario)

Defensas

  • Fabio Gruber (Núremberg de Alemania)
  • Marco Huamán (Alianza Lima)
  • Marcos López (Copenhague de Dinamarca)
  • Matías Lazo (Melgar)
  • Matías Zegarra (Melgar)
  • Miguel Araujo (Sporting Cristal)
  • Oliver Sonne (Burnley - Inglaterra)
  • Renzo Garcés (Alianza Lima)
  • Emilio Saba (Sport Boys)
  • Carlos Zambrano (Sport Boys)

Volantes

  • André Carrillo (Corinthians - Brasil)
  • Erick Noriega (Gremio - Brasil)
  • Jairo Concha (Universitario)
  • Jairo Vélez (Alianza Lima)
  • Jesús Pretell (LDU - Ecuador)
  • Yoshimar Yotún (Sporting Cristal)
  • Oslimg Mora (Sport Boys)
  • Felipe Chávez (FC Magdeburg - Alemania)
  • Christian Cueva (Sport Boys)

Delanteros

  • Alex Valera (Universitario)
  • Kenji Cabrera (Vancouver Whitecaps - Canadá)
  • Bassco Soyer (Gil Vicente - Portugal)
  • Matías Succar (Cienciano)
Perú

Lista de convocados de Perú.

De cara a la nueva fecha FIFA de septiembre de 2026, la Bicolor afronta una etapa de preparación bajo la dirección de Mano Menezes. La Bicolor tiene programados amistosos internacionales ante Estados Unidos y México en esta ventana, como parte de un calendario que también contempla encuentros frente a Canadá y Colombia en el periodo septiembre-octubre.

Estos partidos representan una oportunidad para que el comando técnico continúe evaluando jugadores y encuentre una base para el nuevo proceso de la selección peruana. La FPF tiene previsto presentar la convocatoria el jueves 17 de septiembre, por lo que existe expectativa por las novedades y los nombres que puedan aparecer en la lista de Mano Menezes.

Diego Medina
AUTOR: Diego Medina

Licenciado en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Comunicación Audiovisual. Con más de 10 años laborando en la disciplina seleccionada. Hoy Redactor Senior en Líbero desde el 2021.

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