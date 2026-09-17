- Hoy:
- Partidos de hoy
- Lista de convocados de Perú
- Cienciano vs Montevideo City
- Alianza Lima
- Universitario
- Tabla Acumulada
- Liga Peruana de Vóley
Lista de convocados de Perú para partidos contra Estados Unidos, México, Canadá y Colombia por fecha FIFA
Mano Menezes, DT de la selección peruana, anunció su lista de convocados para los amistosos de Perú ante Estados Unidos, México, Canadá y Colombia.
La selección peruana se prepara para una nueva fecha FIFA de septiembre de 2026 y ya espera la confirmación de la lista de convocados que presentará el comando técnico al mando de Mano Menezes. La nómina incluye novedades y nuevas oportunidades para algunos futbolistas, mientras se define la base que afrontará los próximos compromisos internacionales de la Bicolor.
PUEDES VER: Zambrano confiado en la convocatoria de la selección peruana: "De los mejores defensas del campeonato"
Lista de convocados de Perú para partidos ante Estados Unidos, México, Canadá y Colombia
Arqueros
- Pedro Gallese (Deportivo Cali)
- Diego Enríquez (Sporting Cristal)
- Diego Romero (Universitario)
Defensas
- Fabio Gruber (Núremberg de Alemania)
- Marco Huamán (Alianza Lima)
- Marcos López (Copenhague de Dinamarca)
- Matías Lazo (Melgar)
- Matías Zegarra (Melgar)
- Miguel Araujo (Sporting Cristal)
- Oliver Sonne (Burnley - Inglaterra)
- Renzo Garcés (Alianza Lima)
- Emilio Saba (Sport Boys)
- Carlos Zambrano (Sport Boys)
Volantes
- André Carrillo (Corinthians - Brasil)
- Erick Noriega (Gremio - Brasil)
- Jairo Concha (Universitario)
- Jairo Vélez (Alianza Lima)
- Jesús Pretell (LDU - Ecuador)
- Yoshimar Yotún (Sporting Cristal)
- Oslimg Mora (Sport Boys)
- Felipe Chávez (FC Magdeburg - Alemania)
- Christian Cueva (Sport Boys)
Delanteros
- Alex Valera (Universitario)
- Kenji Cabrera (Vancouver Whitecaps - Canadá)
- Bassco Soyer (Gil Vicente - Portugal)
- Matías Succar (Cienciano)
Lista de convocados de Perú.
De cara a la nueva fecha FIFA de septiembre de 2026, la Bicolor afronta una etapa de preparación bajo la dirección de Mano Menezes. La Bicolor tiene programados amistosos internacionales ante Estados Unidos y México en esta ventana, como parte de un calendario que también contempla encuentros frente a Canadá y Colombia en el periodo septiembre-octubre.
Estos partidos representan una oportunidad para que el comando técnico continúe evaluando jugadores y encuentre una base para el nuevo proceso de la selección peruana. La FPF tiene previsto presentar la convocatoria el jueves 17 de septiembre, por lo que existe expectativa por las novedades y los nombres que puedan aparecer en la lista de Mano Menezes.
¡Vamos al Circo!
Notas Recomendadas
Ofertas
Paradox Park
Paradox Park: Parque inmersivo donde Roma, Egipto y Grecia cobran vida con juegos, shows, etc
PRECIOS/ 89.00
Flying Squirrel Parque de Inflables
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.
PRECIOS/ 21.90
Fun Jungle
Fun Jungle: Full Day o 60 minutos según elijas en los Inflables en El Defby y Parque de la Amistad
PRECIOS/ 28.90
Rally Kart
Rally Kart: 5, 8 o 15 vueltas según elijas. Válido en sus 6 locales
PRECIOS/ 19.50