Lista de convocados de Perú para partidos contra Estados Unidos, México, Canadá y Colombia por fecha FIFA

La selección peruana se prepara para una nueva fecha FIFA de septiembre de 2026 y ya espera la confirmación de la lista de convocados que presentará el comando técnico al mando de Mano Menezes. La nómina incluye novedades y nuevas oportunidades para algunos futbolistas, mientras se define la base que afrontará los próximos compromisos internacionales de la Bicolor.

Lista de convocados de Perú para partidos ante Estados Unidos, México, Canadá y Colombia

Arqueros

Pedro Gallese (Deportivo Cali)

Diego Enríquez (Sporting Cristal)

Diego Romero (Universitario)

Defensas

Fabio Gruber (Núremberg de Alemania)

Marco Huamán (Alianza Lima)

Marcos López (Copenhague de Dinamarca)

Matías Lazo (Melgar)

Matías Zegarra (Melgar)

Miguel Araujo (Sporting Cristal)

Oliver Sonne (Burnley - Inglaterra)

Renzo Garcés (Alianza Lima)

Emilio Saba (Sport Boys)

Carlos Zambrano (Sport Boys)

Volantes

André Carrillo (Corinthians - Brasil)

Erick Noriega (Gremio - Brasil)

Jairo Concha (Universitario)

Jairo Vélez (Alianza Lima)

Jesús Pretell (LDU - Ecuador)

Yoshimar Yotún (Sporting Cristal)

Oslimg Mora (Sport Boys)

Felipe Chávez (FC Magdeburg - Alemania)

Christian Cueva (Sport Boys)

Delanteros

Alex Valera (Universitario)

Kenji Cabrera (Vancouver Whitecaps - Canadá)

Bassco Soyer (Gil Vicente - Portugal)

Matías Succar (Cienciano)

Lista de convocados de Perú.

De cara a la nueva fecha FIFA de septiembre de 2026, la Bicolor afronta una etapa de preparación bajo la dirección de Mano Menezes. La Bicolor tiene programados amistosos internacionales ante Estados Unidos y México en esta ventana, como parte de un calendario que también contempla encuentros frente a Canadá y Colombia en el periodo septiembre-octubre.

Estos partidos representan una oportunidad para que el comando técnico continúe evaluando jugadores y encuentre una base para el nuevo proceso de la selección peruana. La FPF tiene previsto presentar la convocatoria el jueves 17 de septiembre, por lo que existe expectativa por las novedades y los nombres que puedan aparecer en la lista de Mano Menezes.