Carlos Zambrano se pronunció sobre supuesta falta de Valera contra Garcés: "Son vivezas"

Universitario de Deportes se impuso por 2-1 ante Alianza Lima por el Torneo Clausura 2026, en un clásico que dejó varias polémicas. Una de ellas ocurrió en la acción previa al primer gol del cuadro crema, disputado en el estadio Alejandro Villanueva.

Bajo este contexto, Carlos Zambrano se refirió a esta jugada durante una entrevista con RPP y consideró que Alex Valera cometió falta sobre Renzo Garcés antes de la anotación. El defensor señaló que este tipo de acciones pueden terminar siendo determinantes en un partido y aclaró que, desde su posición como defensor, considera que la infracción existió.

Zambrano habló sobre la supuesta falta de Valera a Garcés

El futbolista de Sport Boys, con pasado en el club blanquiazul, insistió en que, a su parecer, la acción fue una falta clara, ya que Valera sujetó a Garcés mientras ambos estaban en el aire y no se trató de una disputa del balón. "Es muy fácil hacer eso", señaló. El 'Kaiser' sostuvo que el delantero crema incluso observó al árbitro para comprobar que la jugada continuaba y que no había sido sancionada.

"Son jugadas puntuales que deciden el partido. Para mí la jugada de Renzo es falta. Cada uno tiene su punto de vista, pero como defensor soy muy neutral. Los dos son amigos, son mis compañeros", fue el primer comentario del futbolista rosado.

"Para mí es una falta clara porque lo agarra en el aire, no es que está disputando. Él no va ni a saltar. Es muy fácil hacer eso", complementó.

Finalmente, concluyó que son cosas del fútbol y lo catalogó como una viveza. "Sí, de todas maneras. Es más, él se da vuelta si le cobran o no. Lo deja fuera de la jugada prácticamente. Son vivezas en el fútbol que se dan, tienes que asumir", finalizó.