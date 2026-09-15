Carlos Zambrano contundente sobre enfrentar a Lapadula en Universitario: "Ya sabe lo que le toca"

Uno de los partidos que ya empezó a generar expectativa es el Universitario vs Sport Boys, dos equipos que actualmente se encuentran disputando la cima del Torneo Clausura 2026. Precisamente, el defensa de la ‘Misilera’, Carlos Zambrano, sorprendió al empezar a calentar este partido y enviarle una advertencia a Gianluca Lapadula.

PUEDES VER: Bryan Reyna tomó determinante postura tras no ser considerado por Héctor Cúper en Universitario

Carlos Zambrano contundente sobre enfrentar a Gianluca Lapadula en Universitario

Durante una entrevista con el programa ‘Fútbol Como Cancha’, le consultaron al ‘Kaiser’ por la jugada que protagonizaron Álex Valera y Renzo Garcés en el clásico del fútbol peruano y que terminó derivando en el primer gol de Universitario.

Ante ello, Carlos Zambrano no solo señaló que, desde su perspectiva, hubo falta del delantero, sino que también aseguró que cuando les toque enfrentarlos no tendrán la misma suerte. En son de broma, el defensor nacional se refirió directamente al próximo enfrentamiento entre Sport Boys y Universitario y le envió un mensaje directo a Gianluca Lapadula, advirtiendo que “en la cancha no hay amigos”.

Carlos Zambrano y Gianluca Lapadula compartieron en la selección peruana y ahora destacan en la Liga 1 2026

“Mi hermano Lapadula ya sabe lo que le toca cuando nos veamos en el Monumental. Lo quiero mucho, pero en el campo no hay amigos y ellos lo tienen bien claro. Cuando acabe nos abrazaremos y ya está. Será un lindo partido, pero vamos paso a paso, aún falta bastante”, sostuvo.

Sin embargo, Zambrano no dudó en resaltar que este duelo entre Sport Boys y la ‘U’ será sumamente atractivo para los hinchas, aunque también remarcó la importancia de que el conjunto chalaco mantenga el enfoque partido a partido, ya que todavía faltan varias semanas para este enfrentamiento.

¿Cuándo juegan Universitario vs Sport Boys por el Torneo Clausura?

Universitario y Sport Boys se volverán a ver las caras en la fecha 14 del Torneo Clausura 2026. Este partido aún espera programación oficial por parte de la Liga 1, por lo que lo único confirmado es que los cremas serán locales en el Estadio Monumental de Ate.