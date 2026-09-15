Sport Boys lucirá marca deportiva italiana para su centenario e hinchas se emocionan

Sport Boys atraviesa un gran momento en el Torneo Clausura de la Liga 1 2026, ya que viene de vencer a un candidato al título como Deportivo Garcilaso y está a pocos puntos del liderato en la tabla de posiciones. En medio de ello, los hinchas rosados recibieron una gran alegría al conocer que una conocida marca deportiva italiana los vestirá la próxima temporada, en su centenario.

Hace tiempo que el cuadro más representativo del Callao, y no de los más populares del Perú, no atravesaba una racha tan buena. Por ello, los aficionados se encuentran sumamente felices y demandan el título del fútbol nacional para comenzar con todo la celebración por los 100 años de vida institucional. Como parte de su festejo, el conjunto chalaco firmó contrato con una conocida empresa internacional.

De acuerdo a información del periodista Gustavo Peralta en el programa Linkeados, Sport Boys lucirá una nueva marca deportiva para la temporada 2026, celebrando su centenario. Si bien seguirá con Marathon, ahora todos los hinchas verán el logo de Lotto Sport en su indumentaria, tanto para la Liga 1 como algún torneo internacional de la Conmebol, en caso clasifique.

Sport Boys y su última camiseta con la marca Lotto.

Recordemos que los rosados ya utilizaron esta marca en los años 90’, por lo que se encuentran familiarizados. Lotto Sport es una empresa italiana de textil con sede principal en Trevignano, Treviso, al noreste de Italia, y está especializada en la producción de artículos deportivos, aunque se cree que en un inicio únicamente se dedicaba a la fabricación de calzado de tenis.

Próximo partido de Sport Boys

Ahora, Sport Boys enfrentará a Melgar de Arequipa en el Estadio Monumental de la UNSA el próximo sábado 19 de septiembre desde las 8.15 p. m. de Perú. Asimismo, la transmisión del partido por el Torneo Clausura de la Liga 1 2026 se realizará mediante L1 MAX vía DirecTV y Movistar TV. Por último, podrás ver el encuentro totalmente online en DGO y Movistar Play, en caso cuentas con una suscripción a las mencionadas plataformas de streaming.