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¡Atención! El ex Bayer Leverkusen que quiere ser la solución de Alianza Lima ante malos resultados

Alianza Lima pasa un momento nefasto en la Liga 1, el cual debe revertir inmediatamente si quiere salir campeón y un ex Bayer Leverkusen quiere ser la solución.

Francisco Esteves
El ex Bayer Leverkusen que quiere ser la solución de Alianza Lima.
El ex Bayer Leverkusen que quiere ser la solución de Alianza Lima. | Foto: Alianza Lima - X.
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Alianza Lima atraviesa su peor momento en lo que va de la temporada, ya que enlaza dos derrotas consecutivas jugando en Matute y la última fue tras un grosero error de Alejandro Duarte ante Universitario. Ello ha generado una enorme cantidad de críticas por parte de la hinchada blanquiazul, y un ex Bayer Leverkusen quiere ser la solución para poder llevarse el título de la Liga 1 2026, ya que el Torneo Clausura parece perdido.

Guillermo Viscarra solo jugó 2 partidos oficiales con Alianza Lima este 2026.

PUEDES VER: ¿Qué pasó con Guillermo Viscarra tras su salida de Alianza Lima al final del Apertura 2026?

Como sabemos, el mercado de fichajes en el fútbol peruano ha cerrado y en tienda blanquiazul no hay muchas opciones en la portería, ya que dejaron ir a Guillermo Viscarra de forma impresionante a mediados de temporada. El portero de la selección boliviana perdió la titularidad de un momento a otro frente al ex Sporting Cristal, por lo que decidió seguir con su carrera profesional en otro club.

Sin embargo, pese al mal momento que atraviesa Alianza Lima, Alejandro Duarte quiere dejar todo atrás y mejorar en el arco para darle mayor seguridad a su defensa y ser el portero que la institución de Matute necesita en estos momentos. Por ello, su continuidad en el once de Pablo Guede depende completamente de él y en las próximas semanas veremos su evolución.

Alejandro Duarte, Alianza Lima, Universitario

Alejandro Duarte debe volver a su mejor versión.

Alejandro Duarte jugó en Bayer Leverkusen

Debido a que nació en Múnich, Alemania, Alejandro Duarte cuenta con dicha nacionalidad y tuvo sus primeros pasos en el fútbol teutón. El portero peruano jugó para las filiales del Bayer Leverkusen hasta 2012, cuando pasó a formar parte del Juan Aurich de Chiclayo. Tras su llegada a Perú, nunca volvió a jugar en territorio europeo.

Trayectoria de Alejandro Duarte

  • Bayer Leverkusen
  • Juan Aurich
  • Cienciano
  • Deportivo Municipal
  • U. San Martín
  • Lobos BUAP
  • FC Juárez
  • Zacatepec
  • Luqueño
  • Sporting Cristal
  • LD Alajuelense
  • Alianza Lima
Francisco Esteves
AUTOR: Francisco Esteves

Bachiller en Comunicaciones con mención en Periodismo en la USIL. Redactor web con cuatro años de experiencia en la sección Deportes del Diario Líbero. Experiencia en locución y periodismo digital.

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