Alianza Lima y el arquero que pudo fichar en lugar de Alejandro Duarte para la Liga 1 2026

Alianza Lima perdió por 2-1 frente a Universitario de Deportes en el Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Pese al resultado, parte de la hinchada blanquiazul responsabilizó a Alejandro Duarte por una mala salida en la jugada del gol que terminó dándole la victoria al conjunto merengue. En ese contexto, se conoció ahora al arquero que el club íntimo pudo incorporar en lugar del actual portero cuestionado: estamos hablando de Diego Melián.

El arquero que pudo fichar Alianza Lima en vez de Alejandro Duarte para la Liga 1 2026

El periodista Diego Sotomayor reveló que al inicio de la temporada 2026, Alianza buscaba a un arquero como segunda opción de Guillermo Viscarra por lo que estuvo cerca de firmar a Melián, sin embargo sucedieron hechos que ocasionaron que no se terminara concretando.

Diego Melián pudo llegar a Alianza Lima en lugar de Alejandro Duarte para la Liga 1 2026

“Antes que aceptara Boys, Diego Melián pudo haber llegado a Alianza Lima. Franco Navarro quiso que sea el 2do de Viscarra pero sucedieron 'cosas' que no le permitieron jugar en La Victoria. DM también tuvo propuesta de Cienciano pero la de SBA le dio más seguridad en todo aspecto”, afirmó.

Cabe señalar que Diego Melián es hoy el portero destacado de Sport Boys y una de las piezas más importantes del equipo, al punto de mantener vivas las opciones del club de disputar el título del Torneo Clausura. En cambio, Alejandro Duarte, que sí logró incorporarse a Alianza, ocupa actualmente el arco y recibe fuertes cuestionamientos por su error ante Universitario y por las fallas recurrentes que ha mostrado en los encuentros.

¿Cómo le va a Alejandro Duarte en Alianza Lima?

Duarte llegó a Alianza Lima como suplente de Guillermo Viscarra; sin embargo, tras la lesión del boliviano, el arquero peruano se adueñó del puesto de titular gracias a su destacado rendimiento en el Torneo Apertura, en el que resultó clave para conseguir ese título. No obstante, su presente cambió en el Clausura, donde varios errores lo han llevado a ser cuestionado por los hinchas blanquiazules.