En Colombia sorprenden al referirse sobre blooper de Alejandro Duarte con Alianza: "Una vergüenza"

Alianza Lima cayó ante Universitario de Deportes en la última jugada que dejó como el principal señalado a Alejandro Duarte. El portero cometió un insólito error en la salida y de coordinación con Gianfranco Chávez que terminó dándole la victoria a los cremas. Precisamente, la prensa colombiana sorprendió al referirse a este error y dejó una dura crítica.

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En Colombia sorprenden al referirse sobre blooper de Alejandro Duarte

Durante el último partido de Deportivo Cali ante Once Caldas por la Liga Colombiana, el medio Win Sports analizó el desempeño de Pedro Gallese y, además de elogiar al guardameta, sorprendió al mencionar durante la transmisión el fallo de Alejandro Duarte en el último minuto del clásico ante Universitario.

En concreto, el comentarista señaló que Gallese se mantiene como el arquero titular de la selección peruana debido a que, a su consideración, no cuenta con una gran competencia en el puesto. En esa línea, recordó al actual guardameta de Alianza Lima y cuestionó su actuación en los goles recibidos durante el clásico, llegando a calificar su rendimiento como “una vergüenza”.

Video: Win Sports

“Pedro Gallese sigue siendo el arquero del Perú y es que no hay otro tampoco. Vi al arquero de Alianza Lima (Alejandro Duarte) y regaló los dos goles contra Universitario. Una vergüenza”, mencionaron durante la transmisión del encuentro.

De esta manera, el comentarista de Win Sports no solo elogió al ‘Pulpo’ por su vigencia, sino que también demuestra que el grosero error de Alejandro Duarte ha tenido alcance internacional.

Alianza Lima pudo firmar a otro portero en lugar de Alejandro Duarte

El periodista Diego Sotomayor reveló que el portero Diego Melián estuvo muy cerca de llegar a Alianza Lima en esta temporada, pero por diversos motivos terminaron declinando su fichaje y decidiéndose por Alejandro Duarte.

“Antes que aceptara Boys, Diego Melián pudo haber llegado a Alianza Lima. Franco Navarro quiso que sea el 2do de Viscarra pero sucedieron 'cosas' que no le permitieron jugar en La Victoria. DM también tuvo propuesta de Cienciano pero la de SBA le dio más seguridad en todo aspecto”, indicó.