RESULTADO de Sinuano Día de hoy, lunes 14 de septiembre, EN VIVO: cómo jugó y números ganadores del último sorteo
Sigue en vivo los sorteos de Sinuano Día y Noche de este lunes 14 de septiembre, revisa los horarios y descubre si tu número resultó ganador.
¡La expectativa crece en todo el país! Si ya tienes a la mano tu boleto con la combinación ganadora o tu número de la suerte, mantén la calma y prepárate para consultar los resultados. La jornada del Sinuano de este lunes 14 de septiembre se encuentra en desarrollo y muy pronto se conocerán las cifras oficiales de las ediciones de la tarde, a las 2.30 p. m., y de la noche, a las 10.30 p. m. A continuación, te traemos el minuto a minuto del sorteo preferido por los colombianos, para que puedas verificar en tiempo real si este lunes la suerte está de tu lado.
PUEDES VER: RESULTADO del Sinuano Día y Noche del domingo 13 de septiembre de 2026: qué jugó y números ganadores
RESULTADOS del Sinuano Día y Noche de hoy, lunes 14 de septiembre de 2026
Bienvenidos a los resultados del Sinuano Día y Noche de HOY
Revisa los resultados de Sinuano Día y Sinuano Noche de hoy, lunes 14 de septiembre de 2026, y verifica si tu número se encuentra entre los ganadores.
¿A qué hora se juega Sinuano Día hoy?
El sorteo de Sinuano Día se realiza todos los días de la semana, incluidos domingos y días festivos, a las 2.30 p. m., hora de Colombia. Por su parte, el sorteo de Sinuano Noche se lleva a cabo de lunes a sábado a las 10.30 p. m.; los domingos y días festivos, el horario cambia y se realiza a las 8.30 p. m.
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