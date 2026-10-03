- Hoy:
- Partidos de hoy
- Perú vs Canadá
- España vs Chequia
- Argentina vs Burkina Faso
- Universitario vs Fluminense
- USA vs México
- Alianza Lima
- Universitario
- Acumulado Liga 1
- Tabla Clausura
¡Las redes no perdonan! Los hilarantes memes de la nueva derrota de Perú por 2-0 ante Canadá
Tras la derrota de Perú ante Canadá, las redes reaccionaron con divertidos memes que reflejaron el sentir de los hinchas luego del nuevo resultado de la ‘Bicolor’.
1 de 11
2 de 11
Perú no pudo ante Canadá y las redes explotaron con memes. Descubre las divertidas publicaciones que dejó la derrota de la ‘Bicolor’. | Composición: Líbero/Redes sociales
Perú no pudo ante Canadá y las redes explotaron con memes. Descubre las divertidas publicaciones que dejó la derrota de la ‘Bicolor’. | Composición: Líbero/Redes sociales
3 de 11
Tras el 2-0 de Canadá, los memes no tardaron en aparecer para retratar la derrota de Perú. | Composición: Líbero/Redes sociales
Tras el 2-0 de Canadá, los memes no tardaron en aparecer para retratar la derrota de Perú. | Composición: Líbero/Redes sociales
4 de 11
Ni el pitazo final detuvo la creatividad de los hinchas. La derrota por 2-0 ante Canadá desató una ola de memes. | Composición: Líbero/Redes sociales
Ni el pitazo final detuvo la creatividad de los hinchas. La derrota por 2-0 ante Canadá desató una ola de memes. | Composición: Líbero/Redes sociales
5 de 11
La nueva derrota de Perú ante Canadá dejó mucho material en redes. | Composición: Líbero/Redes sociales
La nueva derrota de Perú ante Canadá dejó mucho material en redes. | Composición: Líbero/Redes sociales
6 de 11
El 2-0 de Canadá no pasó desapercibido en internet. Las redes se llenaron de ingeniosas imágenes. | Composición: Líbero/Redes sociales
El 2-0 de Canadá no pasó desapercibido en internet. Las redes se llenaron de ingeniosas imágenes. | Composición: Líbero/Redes sociales
7 de 11
Tras el nuevo tropiezo de Perú, las redes sociales no perdonaron. Los usuarios compartieron divertidos memes. | Composición: Líbero/Redes sociales
Tras el nuevo tropiezo de Perú, las redes sociales no perdonaron. Los usuarios compartieron divertidos memes. | Composición: Líbero/Redes sociales
8 de 11
La ‘Bicolor’ perdió 2-0 ante Canadá y las redes reaccionaron con todo. | Composición: Líbero/Redes sociales
La ‘Bicolor’ perdió 2-0 ante Canadá y las redes reaccionaron con todo. | Composición: Líbero/Redes sociales
9 de 11
La ‘Bicolor’ perdió 2-0 ante Canadá y las redes reaccionaron al gol que se perdió Lapadula. | Composición: Líbero/Redes sociales
La ‘Bicolor’ perdió 2-0 ante Canadá y las redes reaccionaron al gol que se perdió Lapadula. | Composición: Líbero/Redes sociales
10 de 11
Perú volvió a caer y los memes aparecieron de inmediato. | Composición: Líbero/Redes sociales
Perú volvió a caer y los memes aparecieron de inmediato. | Composición: Líbero/Redes sociales
11 de 11
Canadá se quedó con el triunfo y las redes hicieron lo suyo. | Composición: Líbero/Redes sociales
Canadá se quedó con el triunfo y las redes hicieron lo suyo. | Composición: Líbero/Redes sociales
El resultado ante Canadá generó todo tipo de reacciones. Los memes se convirtieron en protagonistas. | Composición: Líbero/Redes sociales
El resultado ante Canadá generó todo tipo de reacciones. Los memes se convirtieron en protagonistas. | Composición: Líbero/Redes sociales
COMPARTIRSiguenos en Google News
Lo más visto
- 1
¡Las redes no perdonan! Los hilarantes memes de la nueva derrota de Perú por 2-0 ante Canadá
- 2
Revive los mejores memes de la dura derrota de Perú ante Estados Unidos con penal 'fantasma' y gol de Lapadula
- 3
Horóscopo de Josie Diez Canseco de HOY, sábado 3 de octubre: predicciones y número de la suerte para tu signo
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
Comprar
PRECIOS/ 47.90
Flying Squirrel Parque de Inflables
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.
Comprar
PRECIOS/ 21.90
La Bistecca
Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales
Comprar
PRECIOS/ 85.90
Farenet
REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.
Comprar
PRECIOS/ 84.90