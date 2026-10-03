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¡Las redes no perdonan! Los hilarantes memes de la nueva derrota de Perú por 2-0 ante Canadá

Tras la derrota de Perú ante Canadá, las redes reaccionaron con divertidos memes que reflejaron el sentir de los hinchas luego del nuevo resultado de la ‘Bicolor’.

Redacción Líbero Tendencias
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Perú no pudo ante Canadá y las redes explotaron con memes. Descubre las divertidas publicaciones que dejó la derrota de la ‘Bicolor’.
Perú no pudo ante Canadá y las redes explotaron con memes. Descubre las divertidas publicaciones que dejó la derrota de la ‘Bicolor’. | Composición: Líbero/Redes sociales
Perú no pudo ante Canadá y las redes explotaron con memes. Descubre las divertidas publicaciones que dejó la derrota de la ‘Bicolor’. | Composición: Líbero/Redes sociales
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Tras el 2-0 de Canadá, los memes no tardaron en aparecer para retratar la derrota de Perú.
Tras el 2-0 de Canadá, los memes no tardaron en aparecer para retratar la derrota de Perú. | Composición: Líbero/Redes sociales
Tras el 2-0 de Canadá, los memes no tardaron en aparecer para retratar la derrota de Perú. | Composición: Líbero/Redes sociales
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Ni el pitazo final detuvo la creatividad de los hinchas. La derrota por 2-0 ante Canadá desató una ola de memes.
Ni el pitazo final detuvo la creatividad de los hinchas. La derrota por 2-0 ante Canadá desató una ola de memes. | Composición: Líbero/Redes sociales
Ni el pitazo final detuvo la creatividad de los hinchas. La derrota por 2-0 ante Canadá desató una ola de memes. | Composición: Líbero/Redes sociales
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La nueva derrota de Perú ante Canadá dejó mucho material en redes.
La nueva derrota de Perú ante Canadá dejó mucho material en redes. | Composición: Líbero/Redes sociales
La nueva derrota de Perú ante Canadá dejó mucho material en redes. | Composición: Líbero/Redes sociales
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El 2-0 de Canadá no pasó desapercibido en internet. Las redes se llenaron de ingeniosas imágenes.
El 2-0 de Canadá no pasó desapercibido en internet. Las redes se llenaron de ingeniosas imágenes. | Composición: Líbero/Redes sociales
El 2-0 de Canadá no pasó desapercibido en internet. Las redes se llenaron de ingeniosas imágenes. | Composición: Líbero/Redes sociales
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Tras el nuevo tropiezo de Perú, las redes sociales no perdonaron. Los usuarios compartieron divertidos memes.
Tras el nuevo tropiezo de Perú, las redes sociales no perdonaron. Los usuarios compartieron divertidos memes. | Composición: Líbero/Redes sociales
Tras el nuevo tropiezo de Perú, las redes sociales no perdonaron. Los usuarios compartieron divertidos memes. | Composición: Líbero/Redes sociales
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La ‘Bicolor’ perdió 2-0 ante Canadá y las redes reaccionaron con todo.
La ‘Bicolor’ perdió 2-0 ante Canadá y las redes reaccionaron con todo. | Composición: Líbero/Redes sociales
La ‘Bicolor’ perdió 2-0 ante Canadá y las redes reaccionaron con todo. | Composición: Líbero/Redes sociales
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La ‘Bicolor’ perdió 2-0 ante Canadá y las redes reaccionaron al gol que se perdió Lapadula.
La ‘Bicolor’ perdió 2-0 ante Canadá y las redes reaccionaron al gol que se perdió Lapadula. | Composición: Líbero/Redes sociales
La ‘Bicolor’ perdió 2-0 ante Canadá y las redes reaccionaron al gol que se perdió Lapadula. | Composición: Líbero/Redes sociales
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Perú volvió a caer y los memes aparecieron de inmediato.
Perú volvió a caer y los memes aparecieron de inmediato. | Composición: Líbero/Redes sociales
Perú volvió a caer y los memes aparecieron de inmediato. | Composición: Líbero/Redes sociales
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Canadá se quedó con el triunfo y las redes hicieron lo suyo.
Canadá se quedó con el triunfo y las redes hicieron lo suyo. | Composición: Líbero/Redes sociales
Canadá se quedó con el triunfo y las redes hicieron lo suyo. | Composición: Líbero/Redes sociales
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El resultado ante Canadá generó todo tipo de reacciones. Los memes se convirtieron en protagonistas.
El resultado ante Canadá generó todo tipo de reacciones. Los memes se convirtieron en protagonistas. | Composición: Líbero/Redes sociales
El resultado ante Canadá generó todo tipo de reacciones. Los memes se convirtieron en protagonistas. | Composición: Líbero/Redes sociales
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