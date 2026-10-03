¡Las redes no perdonan! Los hilarantes memes de la nueva derrota de Perú por 2-0 ante Canadá

Tras la derrota de Perú ante Canadá, las redes reaccionaron con divertidos memes que reflejaron el sentir de los hinchas luego del nuevo resultado de la ‘Bicolor’.

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Perú no pudo ante Canadá y las redes explotaron con memes. Descubre las divertidas publicaciones que dejó la derrota de la ‘Bicolor’. | Composición: Líbero/Redes sociales Perú no pudo ante Canadá y las redes explotaron con memes. Descubre las divertidas publicaciones que dejó la derrota de la ‘Bicolor’. | Composición: Líbero/Redes sociales

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Tras el 2-0 de Canadá, los memes no tardaron en aparecer para retratar la derrota de Perú. | Composición: Líbero/Redes sociales Tras el 2-0 de Canadá, los memes no tardaron en aparecer para retratar la derrota de Perú. | Composición: Líbero/Redes sociales

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Ni el pitazo final detuvo la creatividad de los hinchas. La derrota por 2-0 ante Canadá desató una ola de memes. | Composición: Líbero/Redes sociales Ni el pitazo final detuvo la creatividad de los hinchas. La derrota por 2-0 ante Canadá desató una ola de memes. | Composición: Líbero/Redes sociales

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La nueva derrota de Perú ante Canadá dejó mucho material en redes. | Composición: Líbero/Redes sociales La nueva derrota de Perú ante Canadá dejó mucho material en redes. | Composición: Líbero/Redes sociales

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El 2-0 de Canadá no pasó desapercibido en internet. Las redes se llenaron de ingeniosas imágenes. | Composición: Líbero/Redes sociales El 2-0 de Canadá no pasó desapercibido en internet. Las redes se llenaron de ingeniosas imágenes. | Composición: Líbero/Redes sociales

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Tras el nuevo tropiezo de Perú, las redes sociales no perdonaron. Los usuarios compartieron divertidos memes. | Composición: Líbero/Redes sociales Tras el nuevo tropiezo de Perú, las redes sociales no perdonaron. Los usuarios compartieron divertidos memes. | Composición: Líbero/Redes sociales

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La ‘Bicolor’ perdió 2-0 ante Canadá y las redes reaccionaron con todo. | Composición: Líbero/Redes sociales La ‘Bicolor’ perdió 2-0 ante Canadá y las redes reaccionaron con todo. | Composición: Líbero/Redes sociales

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La ‘Bicolor’ perdió 2-0 ante Canadá y las redes reaccionaron al gol que se perdió Lapadula. | Composición: Líbero/Redes sociales La ‘Bicolor’ perdió 2-0 ante Canadá y las redes reaccionaron al gol que se perdió Lapadula. | Composición: Líbero/Redes sociales

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Perú volvió a caer y los memes aparecieron de inmediato. | Composición: Líbero/Redes sociales Perú volvió a caer y los memes aparecieron de inmediato. | Composición: Líbero/Redes sociales

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Canadá se quedó con el triunfo y las redes hicieron lo suyo. | Composición: Líbero/Redes sociales Canadá se quedó con el triunfo y las redes hicieron lo suyo. | Composición: Líbero/Redes sociales

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