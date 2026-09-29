0
LO ÚLTIMO
Perú igualó 1-1 ante México

Perú empata 1-1 ante México y las redes sociales se invaden de singulares memes

La selección peruana igualó 1-1 ante México y el resultado desató una ola de singulares memes en redes, donde los hinchas reaccionaron con creatividad al partido.

Angie De La Cruz
1 de 8
Perú empató 1-1 ante México y las redes sociales rápidamente se llenaron de singulares memes tras el resultado.
Perú empató 1-1 ante México y las redes sociales rápidamente se llenaron de singulares memes tras el resultado. | Composición: Líbero/ Angie de la Cruz
Perú empató 1-1 ante México y las redes sociales rápidamente se llenaron de singulares memes tras el resultado. | Composición: Líbero/ Angie de la Cruz
2 de 8
Perú y México empataron 1-1, pero los memes ya juegan su propio partido.
Perú y México empataron 1-1, pero los memes ya juegan su propio partido. | Composición: Líbero/Redes sociales
Perú y México empataron 1-1, pero los memes ya juegan su propio partido. | Composición: Líbero/Redes sociales
3 de 8
Terminó el partido y las redes sociales no perdonaron: ¡aparecieron los memes!
Terminó el partido y las redes sociales no perdonaron: ¡aparecieron los memes! | Composición: Líbero/Redes sociales
Terminó el partido y las redes sociales no perdonaron: ¡aparecieron los memes! | Composición: Líbero/Redes sociales
4 de 8
El empate entre Perú y México dejó una lluvia de memes en redes sociales.
El empate entre Perú y México dejó una lluvia de memes en redes sociales. | Composición: Líbero/Redes sociales
El empate entre Perú y México dejó una lluvia de memes en redes sociales. | Composición: Líbero/Redes sociales
5 de 8
El 1-1 entre Perú y México inspiró las reacciones más creativas de los hinchas.
El 1-1 entre Perú y México inspiró las reacciones más creativas de los hinchas. | Composición: Líbero/Redes sociales
El 1-1 entre Perú y México inspiró las reacciones más creativas de los hinchas. | Composición: Líbero/Redes sociales
6 de 8
Mientras Perú y México buscaban el triunfo, las redes preparaban sus mejores memes.
Mientras Perú y México buscaban el triunfo, las redes preparaban sus mejores memes. | Composición: Líbero/Redes sociales
Mientras Perú y México buscaban el triunfo, las redes preparaban sus mejores memes. | Composición: Líbero/Redes sociales
7 de 8
Pitazo final y las redes sociales hicieron de las suyas con singulares memes.
Pitazo final y las redes sociales hicieron de las suyas con singulares memes. | Composición: Líbero/Redes sociales
Pitazo final y las redes sociales hicieron de las suyas con singulares memes. | Composición: Líbero/Redes sociales
8 de 8
El empate dejó emociones en la cancha y mucho ingenio en las redes sociales.
El empate dejó emociones en la cancha y mucho ingenio en las redes sociales. | Composición: Líbero/Redes sociales
El empate dejó emociones en la cancha y mucho ingenio en las redes sociales. | Composición: Líbero/Redes sociales
COMPARTIR
Angie De La Cruz
AUTOR: Angie De La Cruz

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Periodista de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Cuenta con 3 años de experiencia en contenido digital.

google iconPrefiero a Libero en Google
Lo más visto

  1. Perú empata 1-1 ante México y las redes sociales se invaden de singulares memes

  2. Sinuano Noche, resultado de HOY martes 29 de septiembre EN VIVO: números ganadores del último sorteo

  3. Horóscopo del miércoles 30 de septiembre: predicciones de Josie Diez Canseco para tu signo del zodiaco

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 21.90
Comprar

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Farenet

REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

PRECIO

S/ 84.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Ocio

Estados Unidos

Fútbol Peruano