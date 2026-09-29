Perú empata 1-1 ante México y las redes sociales se invaden de singulares memes

La selección peruana igualó 1-1 ante México y el resultado desató una ola de singulares memes en redes, donde los hinchas reaccionaron con creatividad al partido.

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Perú empató 1-1 ante México y las redes sociales rápidamente se llenaron de singulares memes tras el resultado. | Composición: Líbero/ Angie de la Cruz Perú empató 1-1 ante México y las redes sociales rápidamente se llenaron de singulares memes tras el resultado. | Composición: Líbero/ Angie de la Cruz

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Perú y México empataron 1-1, pero los memes ya juegan su propio partido. | Composición: Líbero/Redes sociales Perú y México empataron 1-1, pero los memes ya juegan su propio partido. | Composición: Líbero/Redes sociales

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Terminó el partido y las redes sociales no perdonaron: ¡aparecieron los memes! | Composición: Líbero/Redes sociales Terminó el partido y las redes sociales no perdonaron: ¡aparecieron los memes! | Composición: Líbero/Redes sociales

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El empate entre Perú y México dejó una lluvia de memes en redes sociales. | Composición: Líbero/Redes sociales El empate entre Perú y México dejó una lluvia de memes en redes sociales. | Composición: Líbero/Redes sociales

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El 1-1 entre Perú y México inspiró las reacciones más creativas de los hinchas. | Composición: Líbero/Redes sociales El 1-1 entre Perú y México inspiró las reacciones más creativas de los hinchas. | Composición: Líbero/Redes sociales

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Mientras Perú y México buscaban el triunfo, las redes preparaban sus mejores memes. | Composición: Líbero/Redes sociales Mientras Perú y México buscaban el triunfo, las redes preparaban sus mejores memes. | Composición: Líbero/Redes sociales

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Pitazo final y las redes sociales hicieron de las suyas con singulares memes. | Composición: Líbero/Redes sociales Pitazo final y las redes sociales hicieron de las suyas con singulares memes. | Composición: Líbero/Redes sociales

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