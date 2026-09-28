Horóscopo del martes 29 de septiembre: predicciones de Josie Diez Canseco en el amor y dinero

Los astros parecen guardar un mensaje especial para este martes 29 de septiembre. Las energías del día podrían abrir nuevas puertas, revelar verdades inesperadas y poner a prueba algunas decisiones. Descubre las predicciones de Josie Diez Canseco para cada signo zodiacal y conoce en este horóscopo qué te depara el destino en el amor y el dinero.

Horóscopo de Josie Diez Canseco: predicciones del martes 29 de septiembre

ARIES: 20 MAR- 19 ABR.: Te estás haciendo ilusiones con alguien que no debes, espera llegará una mejor oportunidad. Tu estado de ánimo cambiará al ver los resultados de ese proyecto laboral, serán tan satisfactorios que podrás estabilizar tu economía.

Número de suerte, 14.

TAURO: 20 ABR- 20 MAY.: Tu atención no está centrada en esa persona, date un tiempo, podrás encontrar lo que buscas. Te estás confiando de tus logros y a la vez descuidando tu rendimiento en el trabajo, más adelante podrías tener problemas, aprovecha esta buena etapa para concretar tus proyectos.

Número de suerte, 4.

GÉMINIS: 21 MAY- 21 JUN.: Cuidado, la desconfianza te aleja de esa persona, cambiarás de actitud. Crecerá tu prestigio laboral y paralelamente también tus responsabilidades, aunque te sientas estresado cumplirás con todo de la mejor manera.

Número de suerte, 9.

CÁNCER: 22 JUN- 21 JUL.: Es un excelente momento para que conozcas nuevas personas, alguien te impactará. Saldrán a relucir problemas en tu entorno laboral que te causarán mucho malestar, toma las cosas con calma para que puedas manejarlos adecuadamente.

Número de suerte, 13.

LEO: 22 JUL- 22 AGO.: En el amor habrá cambios, es momento de pensar en el futuro con ilusión. Será un excelente día para los negocios y las sociedades, lo que te propongas hacer será exitoso, sigue tus corazonadas, tus finanzas se incrementarán.

Número de suerte, 22.

VIRGO: 23 AGO- 22 SET.: Te estás ilusionando, cuidado, una aventura te traería complicaciones. Tienes una visión de tu entorno laboral que te resulta incierto en este momento, no es tu mejor día, pero debes sacar a relucir tu fortaleza y levantarte para salir de esta depresión pasajera.

Número de suerte, 6.

LIBRA: 23 SET.- 22 OCT.: Te reconciliarás con alguien especial, mantén tu actitud y conservarás la felicidad. Tu creatividad te hará sobresalir y tu trabajo será reconocido haciendo realidad el ascenso que hace tiempo esperas, aprovecha este buen momento para ahorrar.

Número de suerte, 10.

ESCORPIO: 23 OCT- 22 NOV.: En el amor todo marchará bien, lo que te propongas resultará con éxito. Organiza bien tu agenda para hoy, tendrás varias actividades pero debes priorizar las más urgentes, tu economía también mejorará, pero deberás esperar un poco para hacer planes de adquisiciones.

Número de suerte, 20.

SAGITARIO: 23 NOV- 22 DIC.: La reconciliación llegará y la felicidad antes de lo que imaginas. Laboralmente no debes perder la fe, sigue trabajando con el mismo entusiasmo que pronto tu buen desempeño será reconocido con un ascenso que te servirá como trampolín para conseguir tus metas profesionales.

Número de suerte, 19.

CAPRICORNIO: 23 DIC- 21 ENE.: Los malos recuerdos quedarán en el pasado, un amigo lejano te visitará. Estás pasando por dificultades laborales y las decisiones que ahora tomes serán trascendentales para tu futuro, déjate guiar por tu intuición, será la que te lleve hacia tu bienestar.

Número de suerte, 2.

ACUARIO: 22 ENE- 17 FEB.: El amor que sientes por esta persona tan especial te será correspondido. Laboralmente la respuesta que esperas llegará y será positiva, empezarás tu nuevo trabajo con muchas ganas de demostrar tu habilidad y conocimientos.

Número de suerte, 21.

PISCIS: 18 FEB- 19 MAR.: La inestabilidad te desanima, tranquila, vendrán mejores momentos. Te encuentras estancado económicamente, las oportunidades que esperas llegarán y si las aprovechas las mejoras colmarán todas tus expectativas, el futuro está en tus manos.