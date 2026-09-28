Rafael Márquez, DT de México, dio fuerte calificativo a Perú: "Es un equipo de Sudamérica"

La selección de Perú se medirá con México en su segundo amistoso internacional de la fecha FIFA y, antes de ese importante duelo, el técnico del conjunto mexicano, Rafael Márquez, rompió su silencio para dar un rotundo calificativo sobre el combinado peruano dirigido por Mano Menezes.

Rafael Márquez, técnico de México, dio rotundo calificativo a la selección peruana

En conferencia de prensa, Rafa Márquez fue consultado sobre cuál es su perspectiva sobre la selección peruana, su próximo adversario como entrenador del combinado mexicano en el Sports Illustrated Stadium de Estados Unidos.

La selección peruana jugará ante México por duelo amistoso en fecha FIFA

El técnico azteca aseguró que el duelo ante Perú será complicado, ya que, como selección sudamericana, sabe competir a un buen nivel. Por ello, tomarán todas las medidas necesarias para contrarrestar su rendimiento y lograr la victoria.

"¿Qué espero de Perú? Seguramente no va a ser nada fácil: es un equipo competitivo, es un equipo de Sudamérica, y obviamente todos los equipos de Sudamérica te compiten, y es algo en lo que nosotros vamos a hacer énfasis también. Creo que contra Colombia el equipo se comportó muy bien, compitió a altas intensidades, y yo creo que es lo que vamos a pretender también", afirmó.

¿Cuándo, a qué hora y en dónde ver el Perú vs México?

La selección peruana se medirá ante México el martes 29 de septiembre de 2026 a las 8.00 p. m. (hora peruana) en el Sports Illustrated Stadium de Estados Unidos, en un duelo amistoso internacional correspondiente a la fecha FIFA. El partido podrá verse en Perú a través de América Multimedia, tanto por televisión como por streaming. En tanto, la audiencia mexicana podrá seguir este encuentro por Canal 5 y Azteca Deportes.