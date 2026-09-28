En Ecuador revelan que club campeón busca fichaje de Eryc Castillo de Alianza Lima: "Oferta"

Alianza Lima ha tenido grandes rendimientos en esta temporada y uno de los más destacados ha sido Eryc Castillo. El extremo ha sido una pieza fundamental en el esquema de Pablo Guede y actualmente es el máximo goleador del plantel en la Liga 1, atrayendo la mira de diversos clubes. Precisamente, la prensa de Ecuador reveló que un club campeón busca fichar a la ‘Culebra’.

En Ecuador revelan que club campeón busca fichaje de Eryc Castillo de Alianza Lima

En los últimos días se informó que Eryc Castillo viene siendo pretendido por dos clubes de la Liga MX tras el gran desempeño que ha mostrado esta temporada con Alianza Lima. En medio de este panorama, el portal ecuatoriano ‘El Futbolero’ reveló que uno de los equipos interesados es el Santos Laguna, club donde jugó entre 2019 y 2020.

Según indicó el citado medio, el cuadro mexicano está interesado en repatriar a la ‘Culebra’ luego de que ver que el atacante atraviesa la temporada más goleadora de su carrera. Por ello, tendrían previsto realizar una millonaria propuesta para quedarse con sus servicios.

Eryc Castillo es pretendido por Santos Laguna de la Liga MX

“Santos Laguna prepararía una gran oferta de 2 millones de dólares por Eryc Castillo, que es la estrella en Alianza Lima”, mencionó el citado medio en una publicación difundida a través de su página web.

Sin embargo, cabe señalar que, por el momento, se trata de un fuerte interés por el extremo ecuatoriano y no está confirmado que se hayan iniciado negociaciones formales entre ambos clubes.

Eryc Castillo seguirá en Alianza Lima hasta final de temporada

En la dirección deportiva de Alianza Lima son conscientes de que el gran momento de Eryc Castillo ha despertado el interés de varios clubes del extranjero. Sin embargo, existe consenso dentro de la institución para no negociar ningún tipo de traspaso hasta el final de la Liga 1 2026. De esta manera, la ‘Culebra’ continuará siendo una de las principales figuras del equipo hasta el cierre de la temporada.

Una vez finalizado el campeonato, la directiva evaluará las ofertas que lleguen por el atacante ecuatoriano, quien tiene contrato con Alianza Lima hasta 2028. De esta forma, cualquier club interesado deberá negociar directamente con la institución blanquiazul.