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¿Cuándo juega Perú vs México por partido amistoso de fecha FIFA?

Tras su dura caída ante Estados Unidos, la selección peruana afrontará su segundo reto por fecha FIFA ante el tricolor. Revisa la fecha y hora de este duelo.

Eduardo Chirinos
Perú vs México por amistoso de fecha FIFA
Perú vs México por amistoso de fecha FIFA | Foto: Composición Líbero
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Tras la dura derrota por 4-1 frente a Estados Unidos, ahora la selección peruana de fútbol apunta a su siguiente rival por fecha FIFA: México. Con la consigna de dejar atrás el mal inicio y ante la necesidad de obtener mayor roce competitivo, la Bicolor buscará un resultado positivo ante el Tri, en su segundo duelo amistoso de los cuatro pactados. Por lo cual, en esta nota te contamos cuándo volverá a jugar el combinado patrio.

Próximo partido de Perú por fecha FIFA contra México. Foto: composición Líbero/IG

PUEDES VER: Próximo partido de Perú por fecha FIFA: fecha, hora y canal para el partido contra México en Nueva Jersey

¿Cuándo juega Perú vs México?

El próximo partido de la selección peruana frente a su similar de México está programado para el próximo martes 29 de septiembre, en el Sports Illustrated Stadium de la ciudad de Nueva Jersey, en los Estados Unidos. Este escenario cuenta con una capacidad para albergar a 25 mil espectadores.

¿A qué hora juegan Perú y México?

El segundo amistoso internacional de Perú por fecha FIFA de septiembre y octubre se llevará a cabo desde las 8.00 p. m. (hora peruana). A continuación, te brindamos los horarios confirmados en los diferentes países de Sudamérica, México, Estados Unidos y España. De igual forma, podrás seguir el minuto a minuto a través de la web de Libero, para que no te pierdas ninguna de las incidencias.

  • Colombia y Ecuador: 8.00 p. m.
  • Bolivia y Venezuela: 9.00 p. m.
  • Chile, Uruguay, Paraguay, Brasil y Argentina: 10.00 p. m.
  • México y Centroamérica: 8.00 p. m.
  • Estados Unidos (Miami, Nueva York y Washington DC): 10.00 p. m.
  • España: 3.00 a. m. del miércoles 30 de septiembre.
Canal para ver Perú vs México

Perú vs México por amistoso de fecha FIFA

Perú vs México: ¿Cómo llegan ambos equipos?

Los dirigidos por Mano Menezes vienen de caer goleados por el conjunto de las barras y estrellas, en un partido que forma parte del proceso de recambio generacional con miras a las Eliminatorias al Mundial 2030. En tanto, la escuadra del profesor 'Rafa' Márquez llegará a este nuevo amistoso tras empatar 1-1 con Colombia.

De esta forma, ambos equipos, con realidades muy distintas pero con el mismo objetivo de seguir adquiriendo roce competitivo, prometen un duelo con emociones de principio a fin cuando se vean las caras el martes 29 de septiembre.

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