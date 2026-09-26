¿Reemplazará a Alejandro Duarte? El nuevo arquero que ilusiona a los hinchas de Alianza Lima

Pablo Guede tiene un problema que resolver y es ver quién puede ser uno de los arqueros que le haga competencia a Alejandro Duarte en el arco de Alianza Lima. No obstante, este momento tiene un nuevo capítulo, ya que los hinchas blanquiazules ahora se ilusionan con la aparición de un nuevo portero: estamos hablando de Fabrisio Mesías.

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Alianza Lima y el nuevo arquero que puede reemplazar a Alejandro Duarte tras rendimiento

Tras los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, Mesías quedó afianzado como el guardameta de la selección peruana Sub-20, que obtuvo la medalla de bronce en el torneo y contribuyó además a que el equipo subiera al podio.

Fabrisio Mesías destacó con Perú en los Juegos Odesur y ahora lo piden como reemplazo de Alejandro Duarte en Alianza Lima

Ante esta actuación, los hinchas de Alianza resaltaron el desempeño del guardameta de 19 años, quien se lució en la portería de la Bicolor, y ahora confían en que pueda ser una de las próximas alternativas para el arco blanquiazul, actualmente defendido por Alejandro Duarte.

Del mismo modo, la afición ha solicitado a Pablo Guede que incluya a Fabrisio Mesías en el primer equipo por lo exhibido en los Juegos Odesur 2026, puesto que reúne las características de un buen guardameta.

¿Cómo le va a Fabrisio Mesías en Alianza Lima?

Fabrisio Mesías, arquero de 19 años, llegó a Alianza Lima en 2017 y, luego de sus destacadas actuaciones en las divisiones menores, fue ascendido a la categoría Sub-17. Más tarde, en 2024, pasó a ser tomado en cuenta por el equipo de reserva y convocado al primer equipo para ser suplente ante Sporting Cristal.

Actualmente, en 2026, El Potero ha disputado 13 de los 15 partidos posibles en la Liga 3, ha mantenido su portería a cero en 6 ocasiones y solo ha recibido 10 goles.