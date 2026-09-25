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¿A qué hora juega Perú vs Estados Unidos y en donde ver el partido amistoso FIFA?
Conoce en qué día, a qué hora y por qué canal ver el partido de la selección peruana frente a Estados Unidos en el amistoso de la fecha FIFA desde el Inter&Co Stadium.
La selección peruana y Estados Unidos se medirán en un partido amistoso por fecha FIFA en el Inter&Co Stadium, situado en la ciudad de Orlando, Florida. A continuación, te informamos el día, la hora y el canal para seguir este encuentro, de cara a los próximos encuentros y a las Eliminatorias del Mundial 2030.
¿Cuándo juega Perú vs Estados Unidos?
El amistoso correspondiente a la fecha FIFA entre la selección peruana y Estados Unidos está programado para el sábado 26 de septiembre, de acuerdo con el calendario oficial.
¿A qué hora juega Perú vs Estados Unidos?
El partido entre Perú y Estados Unidos podrá seguirse desde las 3.30 p. m. (hora peruana). No obstante, estos son los horarios correspondientes a cada país:
- México y Centroamérica: 2.30 p. m.
- Perú, Ecuador y Colombia: 3.30 p. m.
- Chile, Bolivia y Venezuela: 4.30 p. m.
- Estados Unidos (Nueva York, Miami y Washington): 4.30 p. m.
- Argentina, Paraguay, Brasil y Uruguay: 5.30 p. m.
- España: 9.00 p. m.
Perú y Estados Unidos se preparan para el partido amistoso FIFA
¿Dónde ver el partido de Perú vs Estados Unidos EN VIVO?
El encuentro de Perú ante Estados Unidos está programado en el marco de la fecha FIFA y podrá seguirse por América TV (canal 4) y a través de su plataforma de streaming América tvGO.
Perú vs Estados Unidos: alineaciones posibles
- Perú: Pedro Gallese; Oliver Sonne, Miguel Araujo, Renzo Garcés y Marcos López; Erick Noriega, Yoshimar Yotún, Jhonny Vidales, Jairo Vélez, Rodrigo Vilca y Gianluca Lapadula.
- Estados Unidos: Matt Freese; Alex Freeman, Auston Trusty, Chris Richards, Miles Robinson; Tuler Adams, Sebastian Berhalter; Sergiño Dest, Milik Tillman, Gio Reyna; Damion Downs.
¡Vamos al Circo!
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