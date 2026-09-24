Miguel Araujo dio fuerte calificativo al partido contra Estados Unidos: "Sabemos qué hicieron en el Mundial"

La selección peruana disputará un amistoso FIFA frente a Estados Unidos en el Inter&Co Stadium, situado en Orlando, Florida. Antes de este compromiso, Miguel Araujo, zaguero del conjunto blanquirrojo, tomó la palabra para hacer un comentario contundente sobre el partido ante el combinado norteamericano.

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Miguel Araujo, jugador de la selección peruana, dio rotundo calificativo al partido contra Estados Unidos

En conversación con diversos medios extranjeros, Araujo fue consultado sobre qué resalta de Estados Unidos en la antesala al duelo amistoso que sostendrán el sábado 26 de septiembre.

Para el jugador de Sporting Cristal, el equipo dirigido por Mauricio Pochettino cuenta con una gran jerarquía tras haber disputado el Mundial 2026, y al mismo tiempo los futbolistas de la Bicolor son conscientes de lo ocurrido en esa cita mundialista.

Según Miguel Araujo, la selección peruana debe mantenerse muy atenta a todas las acciones de peligro, ya que los futbolistas de Estados Unidos son veloces y cubren bien el terreno de juego.

"Creo que será un partido muy duro. Si ellos hacen lo mismo que hicieron en el Mundial va a ser un partido muy de fricción y recorrido. Sabemos que hicieron en el Mundial y nosotros tenemos que trabajar lo propio", afirmó.

Día, hora y canal del Perú vs Estados Unidos

La selección de Perú y la de Estados Unidos se medirán el sábado 26 de septiembre a las 3.00 p. m. (hora peruana) en el Inter&Co Stadium, situado en Orlando, Florida. El encuentro podrá seguirse por América TV en señal tradicional y mediante América TVGO por streaming.