Miguel Araujo sentencia a Catriel Cabellos por su expulsión que costó la derrota de Cristal: “Se equivoca”

Sporting Cristal quedó fuera de la pelea por los primeros puestos y cada vez se ve más lejos del Torneo Clausura tras perder contra Sport Boys. Uno de los puntos de quiebre durante el encuentro fue la expulsión de Catriel Cabellos, que dejó a los rimenses con un hombre menos tras una fuerte entrada.

Bajo este contexto, uno de los que volvió a pronunciarse fue Miguel Araujo. El experimentado defensor no dudó en reconocer el error de su compañero. Aunque también habló sobre el árbitro, señalando que existe una interpretación y puso como ejemplo la entrada que le realizaron a Marco Huamán, de Alianza Lima.

En conversación con el programa Fútbol Como Cancha, el defensor respondió lo siguiente: “Catriel Cabellos se equivoca en la jugada, pero también existe la interpretación de la terna arbitral. La jugada a Huamán en el partido de Alianza Lima es muy similar y no fue expulsión”, fueron las palabras de Araujo.

Catriel Cabellos vio la roja por un pisotón en contra de Christian Cueva.

¿Qué había dicho Miguel Araujo tras el Sporting Cristal vs. Sport Boys?

Como se recuerda, tras el partido por la fecha siete del Torneo Clausura, el defensor se pronunció sobre la derrota que sufrió en el estadio Miguel Grau el equipo dirigido por Roberto Mosquera.

“Simplemente el esfuerzo nada más de los diez compañeros y de los que entraron, porque quedarte con uno menos es muy difícil. Si con once es difícil, con diez imagínate, ¿no? Pero molestísimo, molestísimo porque igual no nos sentimos que nos superaron a pesar de que teníamos un hombre menos, pero una irresponsabilidad hace que los puntos se queden acá”, fueron sus palabras para L1 Max.