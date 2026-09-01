Sport Boys reveló la decisión de Yoshimar Yotún sobre ser su fichaje para el centenario: "Contrato"

Yoshimar Yotún figura entre los futbolistas más cotizados del balompié peruano por su notable calidad como volante y por su liderazgo dentro del terreno de juego. Por ello, en Sport Boys consideraron oportuno consultarle por una posible incorporación con miras al centenario del club del Callao en 2027, y el jugador dio una respuesta tajante.

Sport Boys reveló la respuesta de Yoshimar Yotún sobre ser su flamante fichaje de cara a los 100 años

En diálogo con el programa ‘Estudio Fútbol’ de A presión, Mario Flores, gerente deportivo de Sport Boys, contó que, al término del partido frente a Sporting Cristal, se acercó a Yotún para preguntarle qué debía hacer para intentar ficharlo en 2027, año en que el club chalaco celebrará su centenario.

Según contó el mismo directivo, el volante y capitán de Cristal respondió que cuenta con un acuerdo con el cuadro rimense, por lo que hizo entender que sería imposible salir de ahí para ir a los rosados. "Le pregunté cuando terminó el partido: ¿Cómo es contigo para el centenario? Me dijo tengo contrato", afirmó.

Cabe señalar que Sport Boys dispone de una plantilla amplia que deberá reforzar de cara a 2027, año en que el club cumplirá 100 años. Si consigue asegurar la continuidad de algunos futbolistas y sumar nuevos refuerzos, podría contar en su plantel con jugadores de gran nivel como Christian Cueva, Carlos Zambrano, Miguel Trauco, entre otros.

¿Cómo le va a Sport Boys en el Torneo Clausura 2026?

La incorporación de Carlos Desio como entrenador de Sport Boys impulsó la evolución del equipo hasta llevarlo a disputar el título del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Tras el reciente triunfo frente a Sporting Cristal, el conjunto del Callao acumula 4 victorias, 2 empates y apenas 1 derrota en el segundo certamen de la temporada.