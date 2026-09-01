0

Sport Boys reveló la decisión de Yoshimar Yotún sobre ser su fichaje para el centenario: "Contrato"

Yoshimar Yotún, capitán de Sporting Cristal, decidió responder a la posibilidad de fichar por Sport Boys de cara a los 100 años del club en 2027.

Luis Blancas
Sport Boys reveló la respuesta de Yoshimar Yotún sobre ser su flamante fichaje de cara a los 100 años
Sport Boys reveló la respuesta de Yoshimar Yotún sobre ser su flamante fichaje de cara a los 100 años | Composición: Líbero
COMPARTIR

Yoshimar Yotún figura entre los futbolistas más cotizados del balompié peruano por su notable calidad como volante y por su liderazgo dentro del terreno de juego. Por ello, en Sport Boys consideraron oportuno consultarle por una posible incorporación con miras al centenario del club del Callao en 2027, y el jugador dio una respuesta tajante.

Entradas Sport Boys vs Sport Huancayo por Torneo Clausura 2026

PUEDES VER: Entradas Sport Boys vs Sport Huancayo por Torneo Clausura 2026: precios y dónde comprar

Sport Boys reveló la respuesta de Yoshimar Yotún sobre ser su flamante fichaje de cara a los 100 años

En diálogo con el programa ‘Estudio Fútbol’ de A presión, Mario Flores, gerente deportivo de Sport Boys, contó que, al término del partido frente a Sporting Cristal, se acercó a Yotún para preguntarle qué debía hacer para intentar ficharlo en 2027, año en que el club chalaco celebrará su centenario.

Según contó el mismo directivo, el volante y capitán de Cristal respondió que cuenta con un acuerdo con el cuadro rimense, por lo que hizo entender que sería imposible salir de ahí para ir a los rosados. "Le pregunté cuando terminó el partido: ¿Cómo es contigo para el centenario? Me dijo tengo contrato", afirmó.

Cabe señalar que Sport Boys dispone de una plantilla amplia que deberá reforzar de cara a 2027, año en que el club cumplirá 100 años. Si consigue asegurar la continuidad de algunos futbolistas y sumar nuevos refuerzos, podría contar en su plantel con jugadores de gran nivel como Christian Cueva, Carlos Zambrano, Miguel Trauco, entre otros.

¿Cómo le va a Sport Boys en el Torneo Clausura 2026?

La incorporación de Carlos Desio como entrenador de Sport Boys impulsó la evolución del equipo hasta llevarlo a disputar el título del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Tras el reciente triunfo frente a Sporting Cristal, el conjunto del Callao acumula 4 victorias, 2 empates y apenas 1 derrota en el segundo certamen de la temporada.

Luis Blancas
AUTOR: Luis Blancas

Bachiller de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Actualmente me desarrollo como redactor web junior en Líbero.

google iconPrefiero a Libero en Google
Lo más visto

  1. Tabla acumulada de la Liga 1 2026 y posiciones del Torneo Clausura tras la fecha 7

  2. Alianza Lima en déficit: revelan cuánto pagó por las salidas de Peña, Zambrano y Trauco

  3. Universitario remece el mercado y firmó a figura de la selección de Paraguay: "Potencia por la banda"

¡Vamos al Circo!

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Cinemark

Cinemark: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha grande o mediana según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 45.90
Comprar

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postre + 1 Bebida (Ice Tea )en sus 4 locales

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Farenet

REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

PRECIO

S/ 84.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano