0

Diego Rebagliati no calló y dejó tajante calificativo a Sporting Cristal: "Es una cosa patética"

El comentarista deportivo, Diego Rebagliati, dejó fuertes palabras para referirse al mal momento que atraviesa Sporting Cristal en la Liga 1 2026.

Diego Medina
Diego Rebagliati no toleró el mal momento de Sporting Cristal y los calificó duramente.
Diego Rebagliati no toleró el mal momento de Sporting Cristal y los calificó duramente. | Foto: Fútbol Satélite
COMPARTIR

Sporting Cristal no logra levantar cabeza en cada una de las últimas temporadas y ahora su caída ante Sport Boys desencadenó todo tupo de comentarios contra la institución celeste. Este es el caso de Diego Rebagliati, quien hizo un alto al programa que conduce para dejar fuertes palabras sobre el momento actual que atraviesa la escuadra rimense en la Liga 1.

Indican que Sporting Cristal recibió oferta para comprar el club.

PUEDES VER: Innova recibió oferta formal para vender Sporting Cristal: "Dos dirigentes históricos"

Diego Rebagliati dio fuertes palabras contra Sporting Cristal

El comentarista consideró especialmente preocupante que Sporting Cristal no pueda trasladar a sus partidos fuera de casa el rendimiento que muestra en el Gallardo. En ese sentido, cuestionó que una eventual victoria en la siguiente jornada pueda ser interpretada como una recuperación definitiva.

La preocupación aumenta porque Sporting Cristal necesita sumar con regularidad en el Torneo Clausura y la tabla acumulada de la Liga 1 2026. Cada tropiezo puede complicar sus objetivos de la temporada y aumentar la presión sobre el comando técnico y los futbolistas.

"Felicitar a la gente de Cristal que logró batir dos récords. El primer es perder con Boys después de 19 años y ser el peor visitante del campeonato. Cristal tiene el honor, satisfacción, privilegio de poder colgarse la medalla de que son los últimos y peores visitantes del campeonato. Es una cosa patética cada vez que Cristal sale del Gallardo. Seguramente el domingo le ganarán a Chankas y hablarán de una recuperación, y la siguiente irán de visitante y volverán a perder. Algo está roto internamente... las declaraciones de Araujo y unos gestos de Yotún...", manifestó Diego Rebagliati en el programa 'Fútbol Satélite'.

Sporting Cristal

Diego Rebagliati durante su postura ante el mal momento de Sporting Cristal.

Es evidente el tono de molestia con el que Diego Rebagliati se expresó públicamente sobre Sporting Cristal. No tiene la menor duda de que el equipo no tiene rumbo para poder levantar cabeza en lo que queda del campeonato. Espera severas reacciones con el pasar de las semanas y ver si hay una vía para cerrar de la mejor manera el 2026.

Así le fue a Sporting Cristal en condición de visita durante la Liga 1 2026

  • Deportivo Garcilaso 1-1 Sporting Cristal
  • Juan Pablo II 0-2 Sporting Cristal
  • Sport Huancayo 3-2 Sporting Cristal
  • Los Chankas 3-2 Sporting Cristal
  • Atlético Grau 4-1 Sporting Cristal
  • Comerciantes Unidos 1-0 Sporting Cristal
  • Alianza Lima 1-1 Sporting Cristal
  • FC Cajamarca 3-1 Sporting Cristal
  • Cienciano 3-2 Sporting Cristal
  • Melgar 2-1 Sporting Cristal
  • Universitario 1-1 Sporting Cristal
  • Alianza Atlético 3-1 Sporting Cristal
  • Sport Boys 1-0 Sporting Cristal
Diego Medina
AUTOR: Diego Medina

Licenciado en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Comunicación Audiovisual. Con más de 10 años laborando en la disciplina seleccionada. Hoy Redactor Senior en Líbero desde el 2021.

google iconPrefiero a Libero en Google
Lo más visto

  1. Innova recibió oferta formal para vender Sporting Cristal: "Dos dirigentes históricos"

  2. Mauricio Arrasco confesó su deseo de volver a Alianza: "Ahora con más partidos en Liga 1 me iría mejor"

  3. Indecopi se opone a medida cautelar a favor de Gremco en caso Universitario y solicita nulidad

¡Vamos al Circo!

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Cinemark

Cinemark: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha grande o mediana según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 45.90
Comprar

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postre + 1 Bebida (Ice Tea )en sus 4 locales

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Farenet

REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

PRECIO

S/ 84.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano