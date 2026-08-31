Diego Rebagliati no calló y dejó tajante calificativo a Sporting Cristal: "Es una cosa patética"

Sporting Cristal no logra levantar cabeza en cada una de las últimas temporadas y ahora su caída ante Sport Boys desencadenó todo tupo de comentarios contra la institución celeste. Este es el caso de Diego Rebagliati, quien hizo un alto al programa que conduce para dejar fuertes palabras sobre el momento actual que atraviesa la escuadra rimense en la Liga 1.

Diego Rebagliati dio fuertes palabras contra Sporting Cristal

El comentarista consideró especialmente preocupante que Sporting Cristal no pueda trasladar a sus partidos fuera de casa el rendimiento que muestra en el Gallardo. En ese sentido, cuestionó que una eventual victoria en la siguiente jornada pueda ser interpretada como una recuperación definitiva.

La preocupación aumenta porque Sporting Cristal necesita sumar con regularidad en el Torneo Clausura y la tabla acumulada de la Liga 1 2026. Cada tropiezo puede complicar sus objetivos de la temporada y aumentar la presión sobre el comando técnico y los futbolistas.

"Felicitar a la gente de Cristal que logró batir dos récords. El primer es perder con Boys después de 19 años y ser el peor visitante del campeonato. Cristal tiene el honor, satisfacción, privilegio de poder colgarse la medalla de que son los últimos y peores visitantes del campeonato. Es una cosa patética cada vez que Cristal sale del Gallardo. Seguramente el domingo le ganarán a Chankas y hablarán de una recuperación, y la siguiente irán de visitante y volverán a perder. Algo está roto internamente... las declaraciones de Araujo y unos gestos de Yotún...", manifestó Diego Rebagliati en el programa 'Fútbol Satélite'.

Diego Rebagliati durante su postura ante el mal momento de Sporting Cristal.

Es evidente el tono de molestia con el que Diego Rebagliati se expresó públicamente sobre Sporting Cristal. No tiene la menor duda de que el equipo no tiene rumbo para poder levantar cabeza en lo que queda del campeonato. Espera severas reacciones con el pasar de las semanas y ver si hay una vía para cerrar de la mejor manera el 2026.

Así le fue a Sporting Cristal en condición de visita durante la Liga 1 2026