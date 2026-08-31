Erick Delgado no se midió y apuntó contra el rendimiento de Sporting Cristal: "No me representa"

Sporting Cristal reafirmó su mal momento deportivo con una nueva derrota en el Torneo Clausura 2026. Los rimenses cayeron por la mínima ante Sport Boys y no solo se despide de la lucha por el título, sino que también ve complicado sus opciones a un torneo internacional. Tras este duelo, Erick Delgado se pronunció y apuntó duramente contra el rendimiento de los celestes.

Erick Delgado no se midió y apuntó contra el rendimiento de Sporting Cristal

Durante la transmisión del programa ‘Al Límite’, el exportero de Sporting Cristal se mostró sumamente molesto por el resultado obtenido en el Callao y no dudó en apuntar duramente contra el rendimiento de los ‘cerveceros’, señalando que lo mostrado en el campo no representa la historia del club ni está a la altura de sus hinchas.

Del mismo modo, Erick Delgado cuestionó a Roberto Mosquera por el planteamiento utilizado y la poca capacidad de reacción que mostró el equipo a lo largo del partido. Además, remarcó registraron su primer disparo al arco sobre el final del encuentro, una situación que consideró inadmisible para un equipo que aspira a pelear por títulos.

Sporting Cristal volvió a perder ante Sport Boys luego de 19 años.

"Tendría que ser muy duro con mis palabras para Sporting Cristal. Fue un partido mal planteado, no sé si era lo correcto poner a Catriel (Cabellos), Roberto (Mosquera) no replanteó y cuando lo hizo no fue como tenía que ser. Un equipo que quiere pelear el título no puede tener su primer remate al minuto 86, roza lo vergonzoso. Este Cristal no me representa, no puede representar a nadie", sostuvo el referente rimense.

En esa línea, el ‘Loco’ también cuestionó la actitud de los jugadores y recordó que tuvieron refuerzos de gran nivel para el Torneo Clausura. "Si me dicen que hay menos jugadores pero rebeldía, entonces sabemos las deficiencias. Este no es un mal plantel, es un plantel que se ha reforzado. Boys jugó bien”, finalizó el retirado guardameta.

Próximo partido de Sporting Cristal

Sporting Cristal recibirá a Los Chankas de Andahuaylas en el Estadio Alberto Gallardo con la obligación de reencontrarse con la victoria para poder mejorar su presente. Este duelo está programado para disputarse el domingo 6 de septiembre desde las 11.00 a. m. (hora peruana).