El cálido abrazo de Yoshimar Yotún y Christian Cueva tras insólita pelea: "Qué lindo que vuelvas"

Christian Cueva y Yoshimar Yotún protagonizaron una intensa discusión durante el desarrollo del Sport Boys contra Sporting Cristal, por la jornada 7 del Torneo Clausura. La tensión fue tanta entre ambos jugadores de la Selección Peruana que tuvieron que ser separados. Esto ocurrió tras una acción de ‘Aladino’ que no le gustó al capitán celeste, sobre todo porque su equipo iba perdiendo.

Sin embargo, como una vez más lo demostró el fútbol, a pesar de estos intensos cruces, todo queda en la cancha. Luego del compromiso, ambos jugadores se reencontraron con un emotivo abrazo que fue aplaudido por sus respectivos seguidores.

“Buen partido. Qué lindo que vuelvas al fútbol otra vez”, fueron las palabras que le dijo ‘Yoshi’ a Cueva mientras protagonizaban un emotivo abrazo.

Tras esto, la Liga 1 no dudó en rendirse de elogios y recordar el paso de ambos jugadores por la selección peruana. “Esa volante que nunca olvidaremos”, escribió mediante sus redes sociales el certamen peruano.

Así fue el abrazo de Yotún y Cueva.

¿Qué pasó entre Christian Cueva y Yoshimar Yotún?

De acuerdo a la explicación de los comentaristas de L1 Max, todo se debió a una acción de Cueva que ocasionó que Yotún la recriminará. “Lo que pasa es que quería sacar a Sosa y no lo dejaba (Cueva). No, no era por eso, decía algo. No era por eso, era porque Cueva para la pelota estando fuera de la cancha, ya hace como una... Lo busca Cueva, Yotún otra vez. Como un lujo, como un lujo. Una cancheriada. Sí, lo tomó así Sosa y dale. Lo tomó así Yotún. Cueva le explica a Yotún que no lo hizo así, pero Yoshimar no está... está de humor”.

“Tú y yo fuera, le dice Yoshimar a Cueva, que se vuelva a acercar al extremo de Cristal. Yoshimar también es inteligente, lo tengo que sacar un poquito, ¿no? No, y hacer despertar a los compañeros. Claro, totalmente. Un poquito de carácter, ¿no? Un poquito de corriente”, fue la explicación que dieron los comentarista de L1 Max, durante el encontronazo.

