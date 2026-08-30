Yoshimar Yotún y Christian Cueva protagonizaron un intenso intercambio de palabras: “Tú y yo afuera”

¡De no creer! Casi al finalizar el primer tiempo del Sport Boys vs. Sporting Cristal, Yoshimar Yotún y Christian Cueva protagonizaron un tenso intercambio de palabras luego de una acción del volante rosado fuera del campo. Según se pudo escuchar en la transmisión, Cueva habría detenido el balón como una especie de “lujo” o “canchereada”, situación que no fue bien tomada por el capitán celeste.

La acción generó la reacción inmediata de Yotún, quien encaró a su compañero de la Selección Peruana y le lanzó una contundente advertencia: “Tú y yo afuera”. El conocido como ‘Aladino’ intentó explicarle que su intención no había sido provocar, aunque el mediocampista del elenco rimense se mostró visiblemente molesto y tuvo que ser separado para evitar que el intercambio pasara a mayores.

“Lo que pasa es que quería sacar a Sosa y no lo dejaba (Cueva). No, no era por eso, decía algo. No era por eso, era porque Cueva para la pelota estando fuera de la cancha, ya hace como una... Lo busca Cueva, Yotún otra vez. Como un lujo, como un lujo. Una cancheriada. Sí, lo tomó así Sosa y dale. Lo tomó así Yotún. Cueva le explica a Yotún que no lo hizo así, pero Yoshimar no está... está de humor”.

“Tú y yo fuera, le dice Yoshimar a Cueva, que se vuelva a acercar al extremo de Cristal. Yoshimar también es inteligente, lo tengo que sacar un poquito, ¿no? No, y hacer despertar a los compañeros. Claro, totalmente. Un poquito de carácter, ¿no? Un poquito de corriente”, fue la explicación que dieron los comentarista de L1 Max, durante el encontronazo.

¿Dónde ver Sporting Cristal vs Sport Boys?

El partido será transmitido por el canal L1 MAX y también puedes verlo ONLINE por las plataformas L1 MAX, Movistar TV App, DGO y Fanatiz.

