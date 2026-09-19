¿Qué pasó con Gabriel Costa, exjugador de Universitario que se fue a jugar la Segunda de Uruguay?

Gabriel Costa decidió dejar el fútbol peruano a finales de 2025 y regresar a Uruguay para continuar su carrera en River Plate de Montevideo, club en el que se formó antes de iniciar su recorrido profesional. Sin embargo, su primera temporada en el ascenso uruguayo ha estado marcada por una participación mucho menor a la que podía esperarse por su experiencia.

El atacante de 36 años fue anunciado como refuerzo de River Plate en abril de 2026, luego de no entrar en los planes de Universitario para la nueva temporada. El club uruguayo buscaba regresar a Primera División después de su descenso y apostó por la experiencia de Costa para reforzar su plantel.

¿Cuántos partidos jugó Gabriel Costa en River Plate?

De acuerdo con los registros disponibles, Costa suma cinco partidos disputados en la Segunda División de Uruguay durante 2026, con 152 minutos y sin goles ni asistencias. En varios encuentros apareció entre los suplentes, pero no llegó a ingresar.

Estos son los partidos en los que Gabriel Costa sí tuvo minutos con River Plate:

River Plate 0-2 CA Atenas - 31 de mayo: ingresó al minuto 68.

River Plate 3-2 Plaza Colonia - 11 de julio: ingresó al minuto 64.

Uruguay Montevideo 1-1 River Plate - 18 de julio: ingresó al minuto 77.

Tacuarembó 1-0 River Plate - 1 de agosto: jugó 64 minutos.

Gabriel Costa volvió a ser convocado para la Copa de Uruguay, pero se quedó en la banca.

¿Por qué Gabriel Costa no ha jugado regularmente?

Hasta el momento, no existe una explicación pública y confirmada que permita atribuir todas sus ausencias a una lesión, suspensión o decisión específica. Los registros de los partidos muestran que en diferentes jornadas simplemente quedó entre los suplentes o no fue convocado, por lo que no sería correcto asegurar una causa concreta sin una declaración del club o del cuerpo técnico.

Lo que sí queda claro es que su participación ha sido intermitente. En sus cinco apariciones, Costa no ha conseguido todavía marcar goles ni registrar asistencias en la Segunda División uruguaya.

¿Qué pasó con Gabriel Costa después de Universitario?

La salida de Costa de Universitario se produjo después de la temporada 2025. El futbolista no entró en los planes para 2026 y, tras frustrarse algunas opciones para continuar en Perú, decidió regresar a Uruguay. El propio jugador contó que tuvo contactos con clubes peruanos, pero que las negociaciones no llegaron a concretarse.

Gabriel Costa no fue considerado por Universitario para el 2026.

Con la camiseta de Universitario, Costa consiguió títulos y formó parte del plantel que logró el campeonato nacional. Su etapa en el cuadro crema terminó con su salida al cierre de 2025, poniendo fin a su recorrido por el fútbol peruano.

Ahora, en River Plate de Uruguay, el objetivo es recuperar protagonismo y aportar su experiencia en la búsqueda del regreso del club a la máxima categoría. Por ahora, sus números reflejan una presencia limitada en cancha, aunque todavía queda temporada para que pueda cambiar su situación.