El país permanece atento ante la denuncia por un presunto caso de violencia sexual que involucra a un estudiante de 16 años del Liceo Naval Almirante Guise. El hecho ha generado preocupación y puesto bajo la mirada pública a esta institución educativa de gestión pública vinculada a la Marina de Guerra del Perú, mientras las autoridades competentes avanzan con las investigaciones para esclarecer lo ocurrido.

¿Qué medida tomó la Marina de Guerra tras denuncia de agresión?

En tanto, la Marina de Guerra separó a la directora, la docente y el entrenador de fútbol de Liceo Naval luego de la denuncia. Pero eso no es todo, ya que sorprendió en sus redes sociales al limitar sus comentarios con la posible finalidad de que los usuarios no puedan dejar sus opiniones libremente.

La Marina de Guerra del Perú bloquea sus comentarios en redes sociales tras denuncia.

¿Qué ocurrió en el caso del Liceo Naval?

El Ministerio Público confirmó que la Séptima Fiscalía de Familia de Lima Centro inició una investigación preliminar por una denuncia de presunta agresión sexual contra un estudiante de 16 años del Liceo Naval Almirante Guise. Los presuntos involucrados son también menores de edad y cursan el quinto año de secundaria.

Según la información oficial, se dispusieron diligencias urgentes para esclarecer los hechos, entre ellas la declaración de la presunta víctima mediante Cámara Gesell y la recopilación de los testimonios de los 10 menores retenidos en flagrancia, quienes fueron trasladados a la Comisaría de Familia de Lima.

Además, el Gobierno peruano informó que el Ministerio de Educación (Minedu) tiene registrado oficialmente al Liceo Naval Almirante Guise como una institución educativa pública de gestión directa ubicada en San Borja, bajo la UGEL 07, hasta el 31 de diciembre de 2027.