Día Internacional de la Democracia: origen y mejores frases para compartir este martes 15 de septiembre
Este 15 de septiembre se destaca el Día Internacional de la Democracia. ¿Por qué es importante la participación ciudadana y el respeto a los derechos humanos?
Cada 15 de septiembre se celebra el Día Internacional de la Democracia, una efeméride establecida por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para resaltar la importancia de la participación ciudadana en la construcción de este sistema. La fecha invita a reflexionar sobre el respeto a los derechos fundamentales, elementos esenciales para el fortalecimiento de la democracia en todo el mundo.
PUEDES VER: RESULTADOS Examen de admisión PUCP 2027-I: puntajes y lista de ingresantes bajo la modalidad de Rendimiento Superior
La conmemoración tiene como finalidad fomentar la implicación activa de la ciudadanía en los procesos democráticos, recordando que la democracia no es un estado estático, sino un proceso continuo que requiere el compromiso de todos. Aquí las frases que puedes compartir en las redes sociales por este día especial.
Día Internacional de la Democracia: origen y propósito
El Día Internacional de la Democracia se conmemora cada 15 de septiembre, una fecha establecida por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2007. La fecha tiene su origen en un hito significativo: en 1997, la Unión Interparlamentaria adoptó la Declaración Universal sobre la Democracia, lo que sirvió de base para su posterior proclamación oficial.
Día Internacional de la Democracia: origen y mejores frases para compartir este martes 15 de septiembre.
La primera celebración tuvo lugar el 15 de septiembre de 2008, marcando un momento importante en la promoción de los valores democráticos a nivel global. Es importante reconocer que el propósito de esta conmemoración es evaluar el estado de la democracia en el mundo, subrayar la importancia de los derechos humanos y recordar que los gobiernos tienen la responsabilidad de proteger las libertades fundamentales.
Además, con ello se busca fomentar la participación activa de la sociedad civil en la toma de decisiones políticas, asegurando así una democracia más inclusiva y representativa.
Frases para compartir por el Día Internacional de la Democracia
- La democracia no es solo votar, es construir un país justo cada día.
- Una sociedad democrática fuerte se mide por el respeto a los derechos de todos.
- La voz del pueblo es el motor que impulsa la libertad de una nación.
- Sin participación ciudadana real, la democracia se convierte en un cascarón vacío.
- El diálogo y la tolerancia son los pilares invisibles de una verdadera democracia.
- Democracia significa que la diversidad de opiniones enriquece, nunca divide.
- Defender las instituciones es asegurar el futuro de nuestra propia libertad.
- El poder del ciudadano no termina en las urnas; allí es donde empieza.
- La educación es la herramienta más poderosa para formar ciudadanos libres y críticos.
- Una democracia madura escucha a las mayorías mientras protege con firmeza a las minorías.
- 1
Resultados de la Lotería de Boyacá del sábado 12 de septiembre: aquí el número ganador del último sorteo colombiano
- 2
Resultado Sinuano Día HOY, jueves 3 de septiembre de 2026, EN VIVO: números ganadores de la lotería en Colombia
- 3
Horóscopo del lunes 14 de septiembre de 2026: qué reveló Josie Diez Canseco sobre el amor, la salud y el dinero
Notas Recomendadas
Ofertas
Paradox Park
Paradox Park: Parque inmersivo donde Roma, Egipto y Grecia cobran vida con juegos, shows, etc
PRECIOS/ 89.00
Flying Squirrel Parque de Inflables
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.
PRECIOS/ 21.90
Fun Jungle
Fun Jungle: Full Day o 60 minutos según elijas en los Inflables en El Defby y Parque de la Amistad
PRECIOS/ 28.90
Rally Kart
Rally Kart: 5, 8 o 15 vueltas según elijas. Válido en sus 6 locales
PRECIOS/ 19.50