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Día Internacional de la Democracia: origen y mejores frases para compartir este martes 15 de septiembre

Este 15 de septiembre se destaca el Día Internacional de la Democracia. ¿Por qué es importante la participación ciudadana y el respeto a los derechos humanos?

Melanni Miranda
Día Internacional de la Democracia: origen, significado y frases por la fecha.
Día Internacional de la Democracia: origen, significado y frases por la fecha. | Composición Líbero / Melanni Miranda.
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Cada 15 de septiembre se celebra el Día Internacional de la Democracia, una efeméride establecida por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para resaltar la importancia de la participación ciudadana en la construcción de este sistema. La fecha invita a reflexionar sobre el respeto a los derechos fundamentales, elementos esenciales para el fortalecimiento de la democracia en todo el mundo.

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La conmemoración tiene como finalidad fomentar la implicación activa de la ciudadanía en los procesos democráticos, recordando que la democracia no es un estado estático, sino un proceso continuo que requiere el compromiso de todos. Aquí las frases que puedes compartir en las redes sociales por este día especial.

Día Internacional de la Democracia: origen y propósito

El Día Internacional de la Democracia se conmemora cada 15 de septiembre, una fecha establecida por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2007. La fecha tiene su origen en un hito significativo: en 1997, la Unión Interparlamentaria adoptó la Declaración Universal sobre la Democracia, lo que sirvió de base para su posterior proclamación oficial.

Efemérides.

Día Internacional de la Democracia: origen y mejores frases para compartir este martes 15 de septiembre.

La primera celebración tuvo lugar el 15 de septiembre de 2008, marcando un momento importante en la promoción de los valores democráticos a nivel global. Es importante reconocer que el propósito de esta conmemoración es evaluar el estado de la democracia en el mundo, subrayar la importancia de los derechos humanos y recordar que los gobiernos tienen la responsabilidad de proteger las libertades fundamentales.

Además, con ello se busca fomentar la participación activa de la sociedad civil en la toma de decisiones políticas, asegurando así una democracia más inclusiva y representativa.

Frases para compartir por el Día Internacional de la Democracia

  • La democracia no es solo votar, es construir un país justo cada día.
  • Una sociedad democrática fuerte se mide por el respeto a los derechos de todos.
  • La voz del pueblo es el motor que impulsa la libertad de una nación.
  • Sin participación ciudadana real, la democracia se convierte en un cascarón vacío.
  • El diálogo y la tolerancia son los pilares invisibles de una verdadera democracia.
  • Democracia significa que la diversidad de opiniones enriquece, nunca divide.
  • Defender las instituciones es asegurar el futuro de nuestra propia libertad.
  • El poder del ciudadano no termina en las urnas; allí es donde empieza.
  • La educación es la herramienta más poderosa para formar ciudadanos libres y críticos.
  • Una democracia madura escucha a las mayorías mientras protege con firmeza a las minorías.
Melanni Miranda
AUTOR: Melanni Miranda

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