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Mano Menezes reveló que quiso convocar a futbolista que juega en la MLS: "Lo observamos"

Mano Menezes confesó en conferencia de prensa que tuvo en una lista de posibles convocados a la selección peruana a un futbolista que juega en la MLS.

Luis Blancas
Mano Menezes quiso convocar a la selección peruana a futbolista que juega en la MLS
Mano Menezes quiso convocar a la selección peruana a futbolista que juega en la MLS | Composición: Líbero
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La selección peruana está cerca de acabar su gira de amistosos internacionales en donde jugó ante Estados Unidos, México y Canadá y pronto ante Colombia. En medio de ello, Mano Menezes fue consultado sobre un futbolista peruano que milita en la MLS y confesó que estuvo cerca de convocarlo: estamos hablando de Nick Fernández.

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Mano Menezes quiso convocar a la selección peruana a futbolista que juega en la MLS

En diálogo con la prensa, Menezes fue preguntado por Nick Fernández, mediocampista peruano que juega en el San José Earthquakes de la MLS, ya que viene sobresaliendo en el fútbol de Estados Unidos y puede ser convocado.

El técnico brasileño afirmó que el pivote de 24 años es un jugador interesante, que viene destacando con un gran rendimiento en su equipo de la primera división de la Major League Soccer y que figura en una lista de posibles convocados que está siendo seguida de cerca.

Video: Área Sport Net

"Lo observamos. Estaba en nuestra lista larga de jugadores que tiene una dinámica de juego interesante para continuar viéndolo como a otros jugadores. Generalmente no me gusta hablar de jugadores que no están convocados", afirmó.

¿Quién es Nick Fernández, el volante peruano que juega en la MLS?

Nick Fernández, hijo de padre peruano y madre estadounidense, ha construido casi toda su trayectoria en el fútbol estadounidense. Comenzó en las categorías inferiores de Chicago Fire y Real Salt Lake, y más tarde pasó por la academia del Barcelona. Después integró el equipo universitario Portland Pilots y, más adelante, se sumó al filial de San José Earthquakes, donde acabó dando el salto al primer equipo.

Nick Fernández puede ser convocado a la selección peruana por Mano Menezes

Nick Fernández puede ser convocado a la selección peruana por Mano Menezes

Con 1,80 metros de altura, Fernández juega como mediocampista y su puesto natural es el de pivote. En el equipo estadounidense, ha empezado a sumar más minutos en esa demarcación, en una progresión que le ha permitido afianzarse poco a poco dentro del plantel.

En la temporada 2026 de la MLS, el volante ha participado en 20 de los 27 encuentros posibles, una cifra que evidencia el peso que ha ido ganando en el equipo. Fernández sigue acumulando rodaje y experiencia con San José Earthquakes, conjunto que en este momento se sitúa en la cuarta posición de la Conferencia Oeste.

Luis Blancas
AUTOR: Luis Blancas

Bachiller de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Actualmente me desarrollo como redactor web junior en Líbero.

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