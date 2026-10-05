¿Su última oportunidad? Mano Menezes y el plan que analiza para que la selección peruana gane a Colombia

La selección peruana disputará frente a Colombia su último amistoso internacional de la fecha FIFA y, de antemano, el entrenador Mano Menezes ya estudia un plan para buscar el triunfo en el Inter Miami Stadium, en Miami, Estados Unidos.

Mano Menezes y su plan para que la selección peruana gane a Colombia

La periodista Ana Lucía Rodríguez, a través de su programa ‘Hablemos de Max’ de L1MAX, informó que Menezes tiene previsto alinear a sus mejores jugadores de Perú frente a Colombia con el objetivo de lograr una victoria amplia.

Sin embargo, el principal obstáculo para que la idea del técnico brasileño se lleve a cabo es que no todos los futbolistas se encuentran en óptimas condiciones y varios arrastran molestias, por lo que será un contratiempo importante.

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"Para mañana se tiene planificado a lo mejor de lo que ha podido ver en el plantel para enfrentar a Colombia. La idea es poner al mejor equipo. La pregunta es si tenemos a todos para arrancar. Yo sé que algunos están tocados y se les volverá a evaluar”, afirmó la comunicadora.

Asimismo, Rodríguez reveló que los jugadores de la selección peruana que presentan molestias físicas serán evaluados para determinar si llegarán al partido amistoso ante Colombia.

¿Cuándo, a qué hora y dónde ver Perú vs Colombia?

La selección peruana se medirá con Colombia el martes 6 de octubre de 2026, a las 6.45 p. m. hora local, en el Inter Miami Stadium de Miami, Estados Unidos, en un amistoso internacional correspondiente a la fecha FIFA. Este partido podrá seguirse a través de la señal de América Multimedia.