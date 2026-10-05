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Selección peruana cerca de concretar amistoso ante rival de Concacaf para noviembre: “Opción fuerte”
La selección peruana ya prepara sus próximos enfrentamientos para la fecha FIFA de noviembre y se reveló que están cerca de concretar un amistoso ante un rival de Concacaf.
La selección peruana cerrará su gira por Norteamérica ante Colombia; sin embargo, la Federación Peruana de Fútbol (FPF) ya inició las gestiones para definir a sus rivales en la próxima fecha FIFA de noviembre. En ese sentido, se conoció que la ‘Bicolor’ está cerca de concretar un amistoso ante una selección de Concacaf.
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Selección peruana cerca de concretar amistoso ante rival de Concacaf para noviembre
El equipo comandado por Mano Menezes no ha tenido su mejor desempeño en sus últimos amistosos; sin embargo, en la Federación Peruana de Fútbol revelaron que la próxima fecha FIFA se disputará en suelo peruano, con el objetivo de que el técnico brasileño pueda trabajar con el respaldo de la hinchada nacional.
En ese contexto, el periodista costarricense Kevin Jiménez reveló que la Federación de Costa Rica viene negociando una serie de amistosos y uno de sus posibles rivales sería la selección peruana. Si bien la ‘Bicolor’ no es la única opción que maneja la ‘Sele’, sí aparece como la alternativa que toma mayor fuerza para noviembre.
Perú y Costa Rica pueden enfrentarse en amistoso internacional
“La Federación (de Costa Rica) trabaja en los amistosos de noviembre, la opción más fuerte es una gira sudamericana para enfrentar a Uruguay y Perú”, informó el comunicador extranjero a través de su cuenta de ‘X’.
¿Quiénes serán los rivales de la selección peruana en noviembre?
Cabe señalar que Costa Rica es una de las selecciones que aparece como posible rival de Perú para la próxima fecha FIFA. Sin embargo, la ‘Bicolor’ también mantiene conversaciones con Bolivia, con la que viene coordinando diferentes aspectos logísticos para concretar un eventual amistoso.
Asimismo, desde la FPF revelaron anteriormente que existe la posibilidad de enfrentar a una selección europea durante la fecha FIFA de noviembre. Estos amistosos se disputarían en territorio peruano, específicamente en Cusco y Arequipa, como parte de la estrategia de aprovechar el factor de la altura y preparar a la ‘Bicolor’ de cara a sus próximos desafíos.
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