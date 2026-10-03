Selección peruana a punto de definir a su primer rival para la fecha FIFA de noviembre: "Invitación"

La selección peruana de fútbol se encuentra de gira por Norteamérica, como parte de sus cuatro partidos amistosos por fecha FIFA. A pocas horas del tercer encuentro frente a su similar de Canadá, se reveló que la ‘Bicolor’ se encuentra a punto de cerrar a su primer rival para la próxima fecha FIFA correspondiente al mes de noviembre: se trata de Bolivia, que ha recibido una invitación por parte de la FPF.

Selección peruana busca amistoso con Bolivia para fecha FIFA de noviembre

Según información del periodista Gian Franco Zelaya, la Verde ha sido formalmente invitada por la FPF liderada por Agustín Lozano, para que ambas escuadras sostengan un partido amistoso el próximo mes. El escenario sería en una de las ciudades de altura de nuestro país.

"ATENCIÓN | La selección boliviana ha recibido una invitación de parte de la FPF para disputar un amistoso en la Fecha FIFA de Noviembre. Como ya es de conocimiento público, los partidos se disputarán en ciudades de altura (Arequipa y Cusco) y La Verde asoma como posibilidad. Chile también está interesado en jugar con la selección altiplánica. ¿Es bueno medir nuestro nivel ante Bolivia?", publicó el comunicador en su cuenta de X.

Bolivia y Perú podrían jugar en la fecha FIFA de noviembre

De esta manera, Bolivia aparece como una de las principales opciones que maneja la Federación Peruana de Fútbol para la fecha FIFA de noviembre, aunque el amistoso todavía deberá ser confirmado oficialmente por sus pares del seleccionado altiplánico.

¿En qué estadios jugaría la selección peruana en altura?

Como se recuerda, el pasado mes de septiembre, Jean Ferrari, director general de fútbol de la FPF, señaló que para la fecha FIFA de noviembre se tenía previsto realizar partidos amistosos en ciudades de altura como Arequipa y Cusco, cuyos principales escenarios son el Estadio Monumental de la UNSA y el Inca Garcilaso de la Vega.