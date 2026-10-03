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Sporting Cristal busca fichar a futbolista que destaca con la selección peruana: "Conversaciones"

Sporting Cristal ya piensa en la conformación de su plantel para la siguiente temporada y se conoció que están interesados en el fichaje de un futbolista de la selección peruana.

Angel Curo
Sporting Cristal busca fichar a futbolista que destaca con la selección peruana
Sporting Cristal busca fichar a futbolista que destaca con la selección peruana | Composición: Líbero
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Sporting Cristal ha logrado mejorar su nivel notablemente en las últimas semanas, aunque en la dirección deportiva ya empezaron a pensar en el armado de su plantel para la siguiente temporada. Recientemente, se conoció que los rimenses están interesados en el fichaje de una figura que está destacando con la selección peruana.

Roberto Mosquera fue contundente pese a victoria de Sporting Cristal.

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Sporting Cristal busca fichar a futbolista que destaca con la selección peruana

Durante la transmisión del programa ‘Fútbol Satélite’, el periodista Julio Peña reveló que la dirección deportiva de Sporting Cristal ya inició las gestiones para contratar a Piero Magallanes, futbolista que milita en Sport Huancayo y que ha destacado durante sus primeros partidos con la selección peruana.

Según indicó el comunicador, el cuadro celeste ya entabló las primeras conversaciones con el jugador para evaluar la posibilidad de concretar su llegada a La Florida. Asimismo, señaló que este acercamiento también está relacionado con Roberto Mosquera, quien ha dirigido al extremo durante su etapa en el ‘Rojo Matador’.

Piero Magallanes, Selección peruana

Piero Magallanes ha destacado en su primera participación con la 'Bicolor'.

Hay un jugador de la Selección Peruana al que Cristal quiere para la próxima temporada y, según conversaciones preliminares, al jugador también le interesa llegar. Es Piero Magallanes. Además, Roberto Mosquera lo ha tenido en Huancayo este año y hubo acercamiento. Al jugador le interesa, aunque creería que Cristal no va a ser el único equipo en buscarlo, reveló el comunicador.

De esta manera, Piero Magallanes también ve con buenos ojos la posibilidad de llegar a Sporting Cristal para la próxima temporada. Sin embargo, según la información de Peña, el cuadro rimense no sería el único club interesado en contar con los servicios del atacante.

Piero Magallanes fue pretendido por Universitario

Antes del cierre del mercado de pases, el periodista Gustavo Peralta informó que Universitario de Deportes había empezado las gestiones para sumar a Piero Magallanes a su plantel con miras al Torneo Clausura. No obstante, la operación no llegó a concretarse y el delantero continuó en Sport Huancayo.

Angel Curo
AUTOR: Angel Curo

Redactor en Líbero para la sección deportes. Licenciado en Comunicación y Periodismo por la Universidad Privada del Norte. Con experiencia en reporterismo cubriendo partidos de la Liga 1 y Selección Peruana.

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