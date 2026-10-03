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¿A qué hora juega Portugal vs Noruega y en qué canal ver partido por Nations League?

Portugal vs Noruega juegan este domingo por la cuarta jornada de la UEFA Nations League. Conoce los horarios y canales de transmisión del partido.

Angel Curo
Portugal vs Noruega se enfrentan por la UEFA Nations League
Portugal vs Noruega se enfrentan por la UEFA Nations League | Composición: Líbero
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Portugal vs Noruega se enfrentan este domingo 4 de octubre por el Grupo 4 de la Liga A de la UEFA Nations League. Los lusos buscan seguir con puntaje perfecto y dejar atrás la polémica generada por la salida de Cristiano Ronaldo, mientras que los Vikingos quieren volver a la victoria en el Estadio do Dragão de Oporto. Conoce los horarios y dónde ver este emocionante encuentro.

España y República Checa juegan este sábado por el grupo 3 de la Liga A de la UEFA Nations League.

PUEDES VER: España vs. República Checa EN VIVO por UEFA Nations League: pronóstico, hora y canal

¿A qué hora juega Portugal vs Noruega?

A continuación, te compartimos los horarios confirmados para ver el inicio del partido de Portugal vs Noruega por la UEFA Nations League:

  • Perú, Colombia y Ecuador: 1.45 p. m.
  • Chile, Bolivia y Venezuela: 2.45 p. m.
  • Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil: 3.45 p. m.
  • México y Centroamérica: 12.45 p. m.
  • Estados Unidos: 3.45 p. m. (Washington DC, Miami y Nueva York) y 1.45 p. m. (Los Ángeles)
  • España: 8.45 p. m.

¿Dónde ver Portugal vs Noruega EN VIVO?

El partido de Portugal vs Noruega contará con la transmisión EN VIVO y EN DIRECTO por la señal internacional de ESPN para toda Sudamérica. Del mismo modo, estará disponible vía ONLINE por Disney Plus.

Portugal vs Noruega: canales de transmisión

Si quieres ver el partido de Portugal vs Noruega EN VIVO ONLINE deberás estar atento a los siguientes canales de transmisión, dependiendo del país en donde te encuentres.

  • Perú, Colombia, Bolivia y Ecuador: ESPN y Disney Plus.
  • Brasil: Disney Plus.
  • Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay: ESPN y Disney Plus.
  • Venezuela: ESPN, Disney Plus e inter.
  • México: Sky Sports, Sky Plus e Izzi.
  • Panamá: Disney Plus.
  • España: DAZN, TVE La 1, RTVE Play, Movistar Plus y fuboTV.
  • Estados Unidos: Fox Sports 2, fuboTV, ViX y Fox One.

Previa del partido de Portugal vs Noruega por Nations League

Portugal llega como líder absoluto del Grupo 4A tras haber vencido en sus primeros tres partidos de la Nations League. En su último encuentro, el equipo comandado por Jorge Jesús se impuso por 4-2 ante Dinamarca. Ahora, buscarán una nueva victoria que los consolide en el liderato y dejar atrás la polémica generada por la salida de Cristiano Ronaldo.

Portugal vs Noruega

Portugal venció 2-1 a Noruega en su último partido por la Nations League.

Por su parte, Noruega suma solo tres unidades y viene de recibir un duro golpe anímico tras sufrir una dura remontada ante Gales. El equipo liderado por el delantero Erling Haaland busca volver a su mejor nivel y para ello se apoyará en el talento de sus principales figuras.

Angel Curo
AUTOR: Angel Curo

Redactor en Líbero para la sección deportes. Licenciado en Comunicación y Periodismo por la Universidad Privada del Norte. Con experiencia en reporterismo cubriendo partidos de la Liga 1 y Selección Peruana.

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