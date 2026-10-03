Perú vs Canadá EN VIVO HOY por amistoso internacional: a qué hora juega, dónde ver y alineaciones

Perú vs Canadá se enfrentarán HOY, sábado 3 de octubre, por un amistoso internacional de fecha FIFA en el Saputo Stadium de Montreal. La ‘Bicolor’ buscará su primer triunfo en esta gira norteamericana, pero enfrente tendrá a un complicado rival que destacó en el último Mundial. Este partido dará inicio a la 1.00 p. m. (hora peruana) y contará con la transmisión EN VIVO por América TV (canal 4).

Perú vs Canadá EN VIVO ONLINE GRATIS: transmisión del partido amistoso 08:32 Yoshimar Yotún elogió a Oslimg Mora, Marco Huamán y Piero Magallanes Yotún remarcó la gran actuación que tuvierons los jóvenes futbolistas con la selección peruana en el último amistoso ante México. "Queremos llegar a la Copa América y a las Eliminatorias con un equipo mucho más consolidado, con jugadores que vienen apareciendo en la liga como Oslimg Mora. Creo que Huamán ya venía mucho tiempo con nosotros, pero hoy pudo jugar. Tuvimos una novedad en la selección como Magallanes, que hizo un gran partido”, expresó. 08:28 ¿Dónde ver partido de Perú vs Canadá? La transmisión del encuentro estará disponible por la señal de América TV (canal 4) y América TVGO. Del mismo modo, se podrá visualizar por Bicolor+. 07:48 ¿Cómo llega Perú al partido? La 'Bicolor' ha tenido altibajos en esta fecha FIFA. En su primer partido cayó goleado por 4-1 ante Estados Unidos y recientemente rescató un empate por 1-1 ante México. Ahora, buscarán seguir mejorando su nivel al mando de Mano Menezes. 07:45 ¿A qué hora juega Perú vs Canadá? El partido de la selección peruana y Canadá está programado para dar inicio desde la 1.00 p. m. (hora peruana). 07:45 ¡Bienvenidos a la cobertura del partido! Perú y Canadá se enfrentan HOY en un amistoso internacional por fecha FIFA. La 'Bicolor' busca su primera victoria en esta gira norteamericana, aunque en frente tendrá a un rival de gran jerarquía. Sigue la previa, minuto a minuto, incidencias y goles por Líbero.pe

¿Cuándo juega Perú vs Canadá por amistoso?

Perú y Canadá se volverán a ver las caras HOY, sábado 3 de octubre, en un amistoso internacional de fecha FIFA. La ‘Bicolor’ asume su tercera prueba en la gira norteamericana y servirá de preparación antes de su partido ante Colombia.

¿A qué hora juega Perú vs Canadá?

A continuación, te compartimos los horarios para el inicio del partido amistoso de Perú vs Canadá:

Perú, Colombia y Ecuador: 1.00 p. m.

Chile, Bolivia y Venezuela: 2.00 p. m.

Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil: 3.00 p. m.

México y Centroamérica: 12.00 m.

Estados Unidos: 3.00 p. m. (Washington DC, Miami y Nueva York) y 1.00 p. m. (Los Ángeles)

España: 8.00 p. m.

¿Dónde ver Perú vs Canadá EN VIVO?

El partido entre Perú vs Canadá contará con transmisión EN VIVO y EN DIRECTO por América TV (canal 4) para todo el territorio nacional. Asimismo, el amistoso podrá verse ONLINE GRATIS a través de América TVGO. Por su parte, Bicolor+ también transmitirá el encuentro, aunque será necesario contar con una suscripción para acceder a su contenido.

Previa del partido Perú vs Canadá por amistoso internacional

La selección peruana tiene un nuevo reto por delante. Luego de caer ante Estados Unidos y empatar con México, se medirá ante Canadá en Montreal en busca de seguir mejorando su estilo de juego y conseguir su primera victoria en esta fecha FIFA.

Perú suma una derrota y un empate en esta fecha FIFA.

La ‘Bicolor’ mejoró notablemente su nivel en su último amistoso donde destacaron nombres como Oslimg Mora, Piero Magallanes y Marco Huamán. Además, Jairo Vélez sigue reafirmándose como el futbolista más influyente en este nuevo proceso. Para este partido, se prevé que Mano Menezes realice variantes y le dé minutos a jugadores que aún no han sido considerados.

Por su parte, Canadá llega con sus principales estrellas en su plantel y motivada tras su última victoria por 1-0 ante Chile gracias al gol de Jonathan David. El delantero del Atlético Madrid sigue siendo la principal estrella del equipo y buscará poner en aprietos a la zaga defensiva peruana.

Canadá llega tras vencer en su último amistoso

Perú vs Canadá: pronóstico y apuestas

Sobre el papel, Canadá llega como amplia favorita para quedarse con la victoria ante Perú y celebrar con su hinchada. Conoce las cuotas en las principales casas de apuestas:

Casa de apuestas Perú Empate Canadá Betsson 5.45 3.70 1.60 Betano 5.10 3.90 1.62 1xBet 5.26 4.31 1.67 Te Apuesto 5.20 3.79 1.63 Inkabet 5.75 3.70 1.60 Stake 5.10 4.15 1.63 Caliente 5.90 3.85 1.59

Perú vs Canadá: posibles alineaciones

Posible alineación de Perú: Pedro Gallese; Marco Huamán, Erick Noriega, Renzo Garcés, Marcos López; Wilder Cartagena, Oslimg Mora, Yoshimar Yotún; Jairo Vélez, Gianluca Lapadula, Piero Magallanes.

Posible alineación de Canadá: Dayne St. Clair; Niko Sigur, Luc de Fougerolles, Richie Laryea, Nathan Saliba; Mathieu Choiniere, Jacob Shaffelburg, Ralph Priso; Jonathan David, Cyle Larin, Tajon Buchanan.

Perú vs Canadá: historial de enfrentamientos

Las selecciones absolutas de Perú y Canadá se han enfrentado en apenas dos ocasiones a lo largo de la historia, con un balance de una victoria para cada equipo. Estos fueron los resultados de sus encuentros:

25/06/2024 | Canadá 1-0 Perú (Copa América 2024)

4/09/2010 | Canadá 0-2 Perú (amistoso)

¿Dónde juegan Perú vs Canadá en amistoso internacional?

Así luce el Saputo Stadium de Montreal

El duelo de Perú vs Canadá está programado para disputarse en el Saputo Stadium. Este recinto está ubicado en Montreal, Canadá y cuenta con una capacidad para albergar a un promedio de 20.000 espectadores.