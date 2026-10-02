Jonathan David, delantero de Canadá, elogió el rendimiento de la selección peruana: "Muy difícil"

La selección peruana está a puertas de enfrentarse a Canadá en un nuevo amistoso internacional por fecha FIFA. El equipo comandado por Mano Menezes tiene la obligación de seguir mostrando mejoras en su nivel, aunque enfrente tendrá a un complicado rival. En ese contexto, Jonathan David sorprendió al dejar de lado la rivalidad y se rindió en elogios ante la 'Bicolor'.

Jonathan David, delantero de Canadá, elogió el rendimiento de la selección peruana

El enfrentamiento entre Perú y Canadá ya empieza a vivirse. En la previa del encuentro, la prensa conversó con el delantero Jonathan David y le consultó si el combinado canadiense ya había comenzado a estudiar las fortalezas y debilidades de la ‘Bicolor’.

Ante ello, el atacante señaló que realizaron un análisis preliminar y sorprendió al destacar que la selección peruana es un rival con un buen esquema defensivo y complicado de vulnerar. Asimismo, resaltó la intensidad que muestra el equipo nacional para disputar cada balón.

La selección peruana suma un empate y una derrota en esta fecha FIFA.

“Francamente, no estoy seguro. Creo que discutiremos más (de Perú) este viernes, pero lo que vimos es más bien que Perú es un equipo muy difícil defensivamente, que lucha por todas las pelotas, que son fuertes en los duelos y que también tienen bien la pelota. Veremos mucho más este viernes”, sostuvo el futbolista en zona mixta.

Por si fuera poco, Jonathan David también destacó el talento de los jugadores peruanos para manejar el balón y competir en cada sector del campo. No obstante, remarcó que será este viernes cuando el cuerpo técnico de Canadá realice un análisis más detallado del funcionamiento de la ‘Bicolor’, con el objetivo de llegar mejor preparados al encuentro.

¿Cómo quedó el último enfrentamiento entre Perú y Canadá?

El último partido disputado entre ambas selecciones fue en la Copa América 2024. En dicho encuentro, Canadá terminó quedándose con la victoria por 1-0. Ahora, la selección peruana deberá buscar una revancha y, sobre todo, seguir mostrando mejoras bajo el mando de Menezes antes de su último amistoso ante Colombia.