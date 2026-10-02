Universitario presentó camiseta en homenaje al Señor de los Milagros: cuánto está y dónde comprar

Universitario de Deportes se alista para la reanudación del campeonato donde tendrá la obligación de recuperar su mejor nivel y pelear el título del Torneo Clausura. En medio de ello, el club emocionó a toda su hinchada al presentar oficialmente su camiseta en homenaje al Señor de los Milagros, la misma que utilizará a lo largo de octubre. Conoce todos los detalles.

Universitario presentó camiseta en homenaje al Señor de los Milagros

En horas de la mañana de este viernes 2 de octubre, Universitario sorprendió al anunciar a través de sus canales oficiales que su camiseta en homenaje al Señor de los Milagros, patrono de Lima, ya se encuentra a la venta para el público en general.

El club aprovechó la oportunidad para enviar un mensaje a su hinchada y pedir que prime la unión con el equipo en medio de la incertidumbre que atraviesa la institución tras la salida de Héctor Cúper y la reciente llegada de Fabián Bustos a la dirección técnica.

Así luce la camiseta de Universitario en homenaje al Señor de los Milagros

“Que creer y apoyar sea nuestro mayor hábito. Presentamos la camiseta en homenaje al Señor de los Milagros, un símbolo de fe y de unión. En octubre, más unidos que nunca”, mencionaron en sus redes sociales.

Del mismo modo, en su nota web, Universitario detalló las principales características de esta nueva camiseta. El club resaltó la combinación entre el clásico color crema y el morado, tonalidad que también está presente en el escudo. Además, en las mangas se puede apreciar una serie de números en homenaje a las cuadrillas del Señor de los Milagros.

Si bien en la camiseta que utilizarán los jugadores el color principal continúa siendo el crema, en la indumentaria que vestirá el arquero predomina el morado, como parte del homenaje al patrono de Lima. Asimismo, ambas prendas presentan sutiles detalles de elementos gráficos que complementan el diseño.

¿Cuánto cuesta y dónde comprar la camiseta del Señor de los Milagros de Universitario?

La camiseta de Universitario en homenaje al Señor de los Milagros está disponible por la web de Marathon, así como en sus locales a lo largo del Perú. Los precios van desde los S/179 y S/249, según el modelo de tu preferencia.