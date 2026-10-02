Reimond Manco destacó el regreso de Fabián Bustos a Universitario: "Todos van a querer jugar"

Fabián Bustos fue presentado el último jueves en conferencia de prensa como nuevo entrenador de Universitario de Deportes en reemplazo de Héctor Cúper. El estratega argentino vuelve a Ate luego de un año y medio con el objetivo de repotenciar al plantel con miras a la recta final del Torneo Clausura. En medio de las reacciones, Reimond Manco sorprendió al destacar el retorno de Bustos y señaló que su presencia en tienda crema puede ser muy beneficiosa para los jugadores.

Reimond Manco resaltó el regreso de Fabián Bustos a la 'U'

Durante la última emisión del programa 'Juego Cruzado', el exfutbolista de Alianza Lima y Juan Aurich consideró que la llegada de Fabián Bustos a la 'U' puede representar un gran envión anímico para el plantel debido a la buena relación que mantuvieron hasta antes de su salida en abril de 2026. En ese sentido, señaló que algunos jugadores podrían ser repotenciados con Bustos al mando, como el 'Tunche' Rivera.

"Cuando llega un técnico con el que te ha ido bien, que te ha dado confianza, con el que has hecho goles, es un aliciente que todos van a querer jugar. Por ejemplo, el 'Tunche' que no ha venido jugando, ha llegado Bustos que siempre lo ha tomado en cuenta, está más motivado", manifestó el popular 'Rei'.

Fabián Bustos fue presentado en conferencia de prensa como nuevo entrenador de la 'U'

De esta manera, Reimond Manco dejó claro que el retorno de Fabián Bustos puede ser un impulso importante para el plantel de Universitario, especialmente para aquellos futbolistas que ya conocen su metodología y se sintieron respaldados durante su anterior etapa. Para el exfutbolista, el caso del 'Tunche' Rivera es un claro ejemplo de cómo la confianza de un entrenador puede influir directamente en la motivación y el rendimiento de un jugador.

¿Cuándo debutará Fabián Bustos en el banquillo de Universitario?

Recordemos que Fabián Bustos arrastra una suspensión de tres fechas de su primera etapa en Universitario, por lo cual, su reestreno en el banquillo crema no sería inmediato. Se tiene previsto que el entrenador pueda dirigir su primer duelo con los merengues en la fecha 14 del Clausura, ante Sport Boys.