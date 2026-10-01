Franco Velazco dejó rotundo mensaje tras el regreso de Fabián Bustos a la 'U': "Vamos a ganar este Clausura"

Fabián Bustos fue presentado este jueves en conferencia de prensa como nuevo director técnico de Universitario de Deportes en reemplazo de Héctor Cúper, cuya salida se dio a conocer el último martes. En medio del evento, Franco Velazco, administrador del cuadro crema, dejó un rotundo mensaje tras el regreso del entrenador argentino a tienda crema y aseguró que, en este nuevo proceso, la 'U' ganará el Torneo Clausura.

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Franco Velazco aseguró que Universitario ganará el Clausura de la mano de Bustos

En su pronunciamiento, el titular del conjunto estudiantil le dio la bienvenida al profesor Bustos y su comando técnico y puso énfasis en las dificultades deportivas e institucionales que vienen atravesando en el presente año. No obstante, aseguró que el club, de la mano de Bustos, ganará el Clausura y luchará hasta el último por lograr el ansiado tetracampeonato.

"Estamos recibiendo este comando técnico con los dientes apretados. No ha sido fácil afrontat todo este 2026 y afrontar este ultimo tramo del campeonato. La idea no es terminar un Torneo Clausura. Vamos a ganar o aspirar a Ganar este Torneo Clausura", manifestó Velazco.