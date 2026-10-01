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Franco Velazco dejó rotundo mensaje tras el regreso de Fabián Bustos a la 'U': "Vamos a ganar este Clausura"

En conferencia de prensa durante la presentación de Fabián Bustos, el administrador de la 'U' aseguró que el club ganará el Clausura en este nuevo proceso.

Eduardo Chirinos
Franco Velazco aseguró que Universitario ganará el Clausura de la mano de Bustos
Franco Velazco aseguró que Universitario ganará el Clausura de la mano de Bustos | Foto: Composición Líbero / Universitario TV
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Fabián Bustos fue presentado este jueves en conferencia de prensa como nuevo director técnico de Universitario de Deportes en reemplazo de Héctor Cúper, cuya salida se dio a conocer el último martes. En medio del evento, Franco Velazco, administrador del cuadro crema, dejó un rotundo mensaje tras el regreso del entrenador argentino a tienda crema y aseguró que, en este nuevo proceso, la 'U' ganará el Torneo Clausura.

Fabián Bustos tomó determinante decisión con Universitario previo al inicio del Clausura. Foto: composición Líbero

PUEDES VER: Fabián Bustos tomó determinante decisión con Universitario previo al inicio del Clausura

Franco Velazco aseguró que Universitario ganará el Clausura de la mano de Bustos

En su pronunciamiento, el titular del conjunto estudiantil le dio la bienvenida al profesor Bustos y su comando técnico y puso énfasis en las dificultades deportivas e institucionales que vienen atravesando en el presente año. No obstante, aseguró que el club, de la mano de Bustos, ganará el Clausura y luchará hasta el último por lograr el ansiado tetracampeonato.

"Estamos recibiendo este comando técnico con los dientes apretados. No ha sido fácil afrontat todo este 2026 y afrontar este ultimo tramo del campeonato. La idea no es terminar un Torneo Clausura. Vamos a ganar o aspirar a Ganar este Torneo Clausura", manifestó Velazco.

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