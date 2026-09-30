Fabián Bustos firmó contrato con Universitario: todos los detalles del nuevo DT de los cremas

Fabián Bustos ya es oficialmente el nuevo entrenador de Universitario de Deportes. De acuerdo con la información difundida por el periodista Gustavo Peralta, el estratega argentino firmó su contrato con el club crema, poniendo en marcha su segunda etapa en Ate tras la salida de Héctor Cúper. El vínculo se extenderá hasta diciembre de 2027.

Fabián Bustos y su nuevo comando técnico en Universitario

El entrenador argentino no llegará solo. Según la información publicada por el mencionado periodista, su comando técnico estará integrado por Edgardo Adinolfi y Jonathan Mejía como asistentes, mientras que Marcos Conenna asumirá las funciones de preparador físico. El primero de ellos ya trabajó junto a Bustos durante su reciente etapa en Millonarios.

"Contrato firmado entre la U y Fabián Bustos. Vínculo hasta diciembre del 2027. Asistentes: Edgardo Adinolfi y Jonathan Mejía. Preparador Físico: Marcos Conenna. Mañana (1 de octubre) inician los entrenamientos en Campo Mar.", se lee en la cuenta de 'X' del comunicador.

Fabián Bustos fue campeón con Universitario en la temporada 2024. Foto: Liga 1

¿Cuándo empezará a trabajar Fabián Bustos?

El nuevo cuerpo técnico de Universitario iniciará los entrenamientos este jueves 1 de octubre en Campo Mar, donde Bustos tendrá su primer contacto con el plantel crema. Su llegada se produce en el tramo final del Torneo Clausura, luego de que la institución anunciara la salida de Héctor Cúper tras la derrota por 4-0 ante Deportivo Garcilaso.

El segundo ciclo de Fabián Bustos en Universitario

Bustos regresa a Universitario después de haber dirigido al equipo durante la temporada 2024, año en el que consiguió el título nacional en el centenario del club. Ahora, el argentino asumirá nuevamente el banquillo crema con un contrato que le permitirá trabajar también en la planificación de la temporada 2027.

La nueva etapa comenzará con el objetivo de encaminar al equipo en la recta final del Clausura y preparar su proyecto para los próximos meses. Universitario tendrá así nuevamente a Bustos al mando, esta vez acompañado por un comando técnico que ya conoce su metodología de trabajo.