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Héctor Cúper despertó interés de equipo tras dejar Universitario: ¿Se queda en la Liga 1?

Héctor Cúper dejó Universitario de Deportes y de inmediato despertó el interés en un equipo para que sea su nuevo entrenador. Te contamos los detalles.

Francisco Esteves
Héctor Cúper despertó interés de equipo tras dejar Universitario.
Héctor Cúper despertó interés de equipo tras dejar Universitario. | Foto: Liga 1 - X.
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Héctor Cúper recientemente fue destituido de su cargo como director técnico en Universitario de Deportes, esto pese a que marcha en la segunda casilla del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. De forma totalmente inesperada, a pocas horas de haber perdido su puesto, el entrenador argentino despertó el interés de otro equipo que quiere dar la hora contratándolo.

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La salida del experimentado estratega sorprendió a algunos, aunque era lo que muchos hinchas merengues venían pidiendo desde hace semanas. Ahora, en el programa 'Hablemos de MAX' de L1 MAX, el periodista Gustavo Peralta decidió brindar información sumamente importante sobre el futuro profesional del ex Inter de Milán, quien únicamente estuvo cuatro meses en el fútbol peruano.

"Una selección que se ha quedado sin técnico en Centroamérica ha sondeado a Cúper, eso a partir de su salida en Universitario de Deportes. Es un técnico, salvo su pasado reciente en la 'U', de selecciones", indicó el mencionado comunicador. De esta forma, la expectativa entre los aficionados crece por saber dónde continuará el director técnico con su carrera.

Vale precisar que en Concacaf existe una selección importante que acaba de quedarse sin entrenador en la presente fecha FIFA. Nos referimos a Costa Rica, nación que destituyó a Fernando Batista por sus recientes resultados, ya que perdió ante escuadras como Curazao y Haití. El país 'Tico' podría ser el futuro del ex Universitario de Deportes.

Trayectoria de Héctor Cúper

  • Huracán
  • Lanús
  • Mallorca
  • Valencia
  • Inter de Milán
  • Real Betis
  • Parma
  • Aris Salónica
  • Racing de Santander
  • Orduspor
  • Al-Wasl
  • Universitario
  • Selección de Georgia
  • Selección de Egipto
  • Selección de Uzbekistán
  • Selección de RD Congo
  • Selección de Siria
Francisco Esteves
AUTOR: Francisco Esteves

Bachiller en Comunicaciones con mención en Periodismo en la USIL. Redactor web con cuatro años de experiencia en la sección Deportes del Diario Líbero. Experiencia en locución y periodismo digital.

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