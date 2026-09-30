Revelan el sentir del plantel de Universitario tras la salida de Héctor Cúper: "Ha caído bien"

Universitario de Deportes vivió un remezón en su interna tras confirmarse la salida de Héctor Cúper, debido a la dura derrota del cuadro crema frente a Deportivo Garcilaso y las críticas sobre el rendimiento del equipo en las últimas fechas del Clausura. En ese contexto, ante la anunciada llegada de Fabián Bustos, en las últimas horas se reveló cuál fue el sentir de los jugadores respecto a la destitución de Cúper.

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Revelan la reacción del plantel de la 'U' tras la salida de Héctor Cúper

Según información del periodista Gustavo Peralta Coello, el plantel merengue tomó con optimismo la salida del técnico argentino, quien el día de ayer dirigió su último entrenamiento en Campo Mar. De acuerdo con el hombre de prensa, la relación entre el estratega y los jugadores ya estaba rota desde hace un tiempo.

“Va a sonar fuerte lo que voy a decir, pero al plantel le ha caído bien que se vaya Cúper. Esto no quiere decir de que se alegran que alguien se quede sin trabajo, no va por ahí. Básicamente, no había una conexión, no sentían dentro de la ‘U’ que con él podían llegar a hacer alguna cosa más de cara a esta recta final, pero ahora la responsabilidad es de ellos”, informó en el programa 'Hablemos de MAX'.

Universitario oficializó la salida de Héctor Cúper como entrenador. Foto: composición Líbero

La salida de Héctor Cúper, de acuerdo con la información revelada por Gustavo Peralta, no habría generado malestar dentro del vestuario de Universitario. Por el contrario, los jugadores habrían recibido de manera positiva la decisión de la administración, debido a que consideraban que la relación con el técnico argentino ya no atravesaba su mejor momento y que el equipo necesitaba un cambio para afrontar la parte decisiva del Torneo Clausura.

Fabián Bustos ya está en Lima para dirigir a Universitario

Vale resaltar que Fabián Bustos ya se encuentra en Lima. El argentino pisó suelo peruano en horas de la tarde de este miércoles para asumir nuevamente como técnico de la escuadra merengue. Tras su llegada al Aeropuerto Jorge Chávez, Bustos abordó una camioneta de color plomo para reunirse con la directiva crema y pueda firmar su contrato.