Fabián Bustos llegó al Perú para firmar contrato con Universitario y luchar por el 'tetra' de la Liga 1

Fabián Bustos llegó al Aeropuerto Jorge Chávez del Callao antes del mediodía del miércoles 30 de setiembre. El técnico argentino volvió a pisar territorio nacional tras conocerse que tiene un acuerdo para asumir nuevamente como técnico de la escuadra merengue y buscar el título de la Liga 1 2026.

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Fabián Bustos llegó al Perú para firmar contrato con Universitario

El experimentado estratega llegó a territorio nacional para firmar su nuevo contrato con Universitario. Su arribo fue captado por las cámaras de ‘Tiempo Crema’ y los demás medios de comunicación presentes en el lugar. Fabián Bustos estuvo acompañado por personal de seguridad y fue recibido por un integrante de la delegación crema.

Sin embargo, llamó la atención que ningún representante de la administración encabezada por Franco Velazco estuviera presente para recibirlo. Según las imágenes difundidas, solo un integrante del club estuvo pendiente de su llegada.

Fabián Bustos llegó al Perú para firmar con Universitario. Captura: Jordy Flores

Tras unos segundos, el técnico argentino abordó una camioneta de color plomo para dirigirse hacia una reunión con la dirección deportiva de Universitario, donde se espera que concrete la firma de su contrato para que se haga oficial su regreso al conjunto merengue.

¿Hasta cuándo firmará contrato Fabián Bustos con Universitario?

Según reveló el periodista deportivo Gustavo Peralta, Fabián Bustos asumirá una nueva etapa al mando de Universitario, aunque su vínculo no será únicamente hasta el final del Torneo Clausura. La idea de la institución es que el técnico argentino encabece un nuevo proceso con el plantel, por lo que su contrato se extenderá hasta finales de la temporada 2027.