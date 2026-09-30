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Fabián Bustos llegó al Perú para firmar contrato con Universitario y luchar por el 'tetra' de la Liga 1

Fabián Bustos ya está en suelo peruano para ser presentado oficialmente como nuevo director técnico de Universitario y afrontar el tramo final del Torneo Clausura.

Angel Curo
Fabián Bustos llegó al Perú para firmar contrato con Universitario y luchar por el 'tetra' de la Liga 1
Fabián Bustos llegó al Perú para firmar contrato con Universitario y luchar por el 'tetra' de la Liga 1 | Captura Tiempo Crema | Composición: Líbero
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Fabián Bustos llegó al Aeropuerto Jorge Chávez del Callao antes del mediodía del miércoles 30 de setiembre. El técnico argentino volvió a pisar territorio nacional tras conocerse que tiene un acuerdo para asumir nuevamente como técnico de la escuadra merengue y buscar el título de la Liga 1 2026.

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Fabián Bustos llegó al Perú para firmar contrato con Universitario

El experimentado estratega llegó a territorio nacional para firmar su nuevo contrato con Universitario. Su arribo fue captado por las cámaras de ‘Tiempo Crema’ y los demás medios de comunicación presentes en el lugar. Fabián Bustos estuvo acompañado por personal de seguridad y fue recibido por un integrante de la delegación crema.

Sin embargo, llamó la atención que ningún representante de la administración encabezada por Franco Velazco estuviera presente para recibirlo. Según las imágenes difundidas, solo un integrante del club estuvo pendiente de su llegada.

Fabián Bustos, Universitario de Deportes

Fabián Bustos llegó al Perú para firmar con Universitario. Captura: Jordy Flores

Tras unos segundos, el técnico argentino abordó una camioneta de color plomo para dirigirse hacia una reunión con la dirección deportiva de Universitario, donde se espera que concrete la firma de su contrato para que se haga oficial su regreso al conjunto merengue.

¿Hasta cuándo firmará contrato Fabián Bustos con Universitario?

Según reveló el periodista deportivo Gustavo Peralta, Fabián Bustos asumirá una nueva etapa al mando de Universitario, aunque su vínculo no será únicamente hasta el final del Torneo Clausura. La idea de la institución es que el técnico argentino encabece un nuevo proceso con el plantel, por lo que su contrato se extenderá hasta finales de la temporada 2027.

Angel Curo
AUTOR: Angel Curo

Redactor en Líbero para la sección deportes. Licenciado en Comunicación y Periodismo por la Universidad Privada del Norte. Con experiencia en reporterismo cubriendo partidos de la Liga 1 y Selección Peruana.

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