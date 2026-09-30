DT de Palestino dio fuerte calificativo sobre Alianza Lima previo al partido amistoso: "Siempre es competitivo"

Alianza Lima tendrá una prueba internacional aprovechando la pausa de la Liga 1. Los blanquiazules enfrentarán esta noche a Palestino de Chile en el Estadio de Matute, en un partido donde Pablo Guede buscará darle ritmo a sus dirigidos para que lleguen de la mejor forma a los próximos duelos por el Torneo Clausura. A pocas horas del amistoso, Guillermo Farré, técnico del cuadro chileno, sorprendió al dar una fuerte opinión sobre su rival de turno.

Guillermo Farré, DT de Palestino, destacó el nivel de Alianza Lima previo al partido amistoso

En declaraciones para Jax Latin Media, el estratega argentino, con pasado en Sporting Cristal, aseguró que el conjunto victoriano es un rival sumamente competitivo y señaló que el partido de esta noche será beneficioso para que sus jugadores puedan llegar con buen ritmo al torneo chileno, una vez finalizado el receso por la fecha FIFA.

“Importante siempre hacer este tipo de partidos, así que lo tomamos con mucha alegría porque nos estamos preparando para el final del torneo. Siempre los partidos internacionales te dan una competencia distinta, una intensidad. Sabemos que Alianza siempre es competitivo y te puede llegar a dar un ritmo importante”, expresó.

Alianza Lima vs Palestino.

Con estas declaraciones, Guillermo Farré dejó en claro que Palestino afrontará el amistoso con Alianza Lima con la intención de aprovechar al máximo la exigencia del encuentro. El técnico también destacó la competitividad del cuadro blanquiazul, que buscará aprovechar este compromiso en Matute para mantener el ritmo y llegar en mejores condiciones al reinicio del Torneo Clausura.

¿A qué hora juegan Alianza Lima y Palestino?

Vale resaltar que el amistoso internacional entre Alianza Lima y Palestino está programado para este miércoles 30 de septiembre a las 8.00 p. m. (hora peruana) y 10.00 p. m. (hora chilena). El partido será transmitido EN VIVO mediante la señal de L1 MAX.