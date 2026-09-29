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Cienciano vs. Chankas EN VIVO por el Torneo Clausura: cuándo juegan, hora y pronóstico

Cienciano vs. Chankas chocan este miércoles por la fecha 10 del Torneo Clausura 2026 de la Liga 1. Conoce a qué hora juegan y qué canal transmite EN VIVO.

Jostein Canales
Cienciano y Chankas juegan este miércoles por la fecha 10 del Torneo Clausura 2026 de la Liga 1
Cienciano y Chankas juegan este miércoles por la fecha 10 del Torneo Clausura 2026 de la Liga 1 | Foto: Composición de Libero
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Los clubes Cienciano vs. Chankas juegan EN VIVO este miércoles un partido pendiente de la fecha 10 del Torneo Clausura 2026 de la Liga 1 en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega del Cusco. Una derrota puede complicar los objetivos de cualquiera, por ello, dejarán todo en el campo de juego. En territorio peruano, la transmisión estará a cargo de L1 MAX. Asimismo, si quieres seguirlo ONLINE GRATIS, lo podrás hacer por Libero.pe.

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Luego de quedar eliminado de la Copa Sudamericana, Cienciano pondrá toda su artillería para volver al triunfo en la Liga 1, donde según la tabla acumulada está en puestos de clasificación para un torneo internacional y no querrá salir de los ocho primeros lugares. Por su parte, Chankas no sabe lo que es ganar desde la fecha 3 del Torneo Clausura 2026 (31 de julio) y buscará con urgencia los tres puntos para quitarse esa mala racha.

Cienciano vs. Chankas: horario del partido por el Torneo Clausura 2026

Si deseas darte un receso de los amistosos internacionales de la fecha FIFA y estás con ganas de sintonizar el partido de Cienciano vs. Chankas, por la fecha 10 del Torneo Clausura 2026 de la Liga 1, aquí te mostramos los horarios en distintos países:

  • México y Centroamérica: 2:00 p. m.
  • Perú: 3:00 p. m.
  • Colombia: 3:00 p. m.
  • Ecuador: 3:00 p. m.
  • Bolivia: 4:00 p. m.
  • Chile: 4:00 p. m.
  • Venezuela: 4:00 p. m.
  • Estados Unidos (Nueva York, Miami y Washington): 4:00 p. m.
  • Argentina: 5:00 p. m.
  • Brasil: 5:00 p. m.
  • Paraguay: 5:00 p. m.
  • Uruguay: 5:00 p. m.
  • España: 10:00 p. m.

¿Dónde ver Cienciano vs. Chankas?

Si quieres ver EN VIVO ONLINE el partido de Cienciano vs. Chankas, por la décima fecha del Torneo Clausura 2026 de la Liga 1, tendrás que sintonizar L1 MAX (antes Liga 1 MAX), canal que se transmite por los siguientes operadores: Movistar TV, DirecTV, Claro TV, Best Cable, Zapping y Win TV.

Cienciano vs. Chankas: pronóstico y cuánto paga en apuestas

Casas de apuestasCiencianoEmpateChankas
Betsson1.384.457.50
Betano1.425.307.50
Bet3651.405.006.25
1XBET1.395.267.27
Caliente1.384.807.40
Stake1.424.907.00
Jostein Canales
AUTOR: Jostein Canales

Analista SEO y redactor de la sección fútbol y deportes del Diario Libero. Más de 10 años de experiencia en el periodismo deportivo y social media.

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