¿Semifinal o final directa? Así se jugarían los playoffs de la Liga 1 si el Clausura terminara hoy

Los vibrantes resultados que se registraron este fin de semana en el marco de la décima jornada del Torneo Clausura han terminado por apretar al máximo la tabla de posiciones y encender la recta final de la Liga 1. El certamen dio un giro determinante en la cima con el sorpresivo movimiento de roles que dejó a Deportivo Garcilaso como flamante y único puntero tras desplazar a Universitario de Deportes, al tiempo que Sporting Cristal apretó el paso y se metió de lleno en la pelea por el título.

Si el campeonato concluyera hoy mismo, el 'Rico Garci' sería el ganador del Clausura y tendría que disputar una electrizante semifinal frente a Universitario, equipo que marcha segundo en la Tabla Acumulada. En esa llave de ida y vuelta, el 'Pedacito de Cielo' abriría como local en el Cusco, mientras que la escuadra crema tendría el privilegio de definir la eliminatoria en el Estadio Monumental de Ate por ostentar un mayor puntaje en la tabla general de la temporada.

Universitario fue goleado por Garcilaso, que ahora es el puntero.

En la otra acera, el panorama luce algo más favorable para Alianza Lima. Tras haberse adueñado del Torneo Apertura y consolidarse como líder absoluto de la Tabla Acumulada, el elenco blanquiazul va camino a asegurar su boleto directo a la gran final del fútbol peruano. Además, de conservar esa cima en el acumulado anual al cierre de la fase regular, la escuadra victoriana ganaría el derecho de cerrar la llave por el título nacional como local en el Estadio Alejandro Villanueva.

Eso sí, y pese a encontrarse a seis puntos de la cima del Clausura, en La Victoria no bajan los brazos y mantienen vivas las esperanzas de recortar distancias en las últimas siete fechas para ser campeones nacionales de manera directa. No obstante, con un cupo ya garantizado en el choque decisivo del año, la presión recayó en sus perseguidores.

Alianza Lima apunta a llegar a la final directa si no puede conquistar el Clausura

Cabe señalar que en caso de que Cristal concrete una remontada extraordinaria y gane el Clausura, también necesitará quedar entre los mejores ocho equipos del acumulado, por lo que no solo necesita trepar posiciones en la clasificación del segundo certamen de la temporada, también debe hacer lo propio en el puntaje anual.

¿Cómo se define el campeón de la Liga 1 2026?

El cierre del Torneo Clausura está fijado para el 22 de noviembre y, según cómo se resuelva, se pondrá en marcha la programación fijada por la organización. Ojo que ambas fases serán con duelos de ida y vuelta: primero el 28 de noviembre y luego el 4 de diciembre, mientras que la definición del título será el 9 y 13 de diciembre.

Ahora, si solo toca jugar una final directa, las fechas programadas son el 28 de noviembre y el 6 de diciembre. Todo estará atado a qué club levante el Clausura y a las posiciones finales de la tabla acumulada al terminar la etapa regular.