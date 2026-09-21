Una mujer de Oregón, Estados Unidos, denunció públicamente a un guardia de seguridad de Walmart, de quien sintió que tuvo un trato hostil con ella y de intimidación en el estacionamiento de la tienda, lo que ha generado una fuerte reacción en redes sociales. ¿Qué más se conoce sobre esta situación y hubo algún pronunciamiento de la empresa?

Walmart de Oregón: exponen aparente hostilidad de guardia de seguridad mayor contra mujer en estacionamiento, ¿qué pasó?

Este incidente inusual, que se ha vuelto viral y que ha sido compartido por el medio 'The Mary Sue' y la propia víctima, ha generado diversas reacciones sobre el acoso y la vigilancia en espacios públicos, especialmente hacia las mujeres. Jackie contó que se detuvo en el Walmart de la zona para adquirir víveres para su madre.

Walmart de Oregón: mujer cuenta presunta hostilidad de guardia de seguridad mayor en estacionamiento de Walmart.

Antes de ingresar al establecimiento, optó por comer algo rápido en su auto, una decisión comprensible dada la naturaleza agotadora de las compras en este tipo de tiendas. Mientras se encontraba estacionada en un espacio designado, un personal de seguridad se posicionó detrás de su vehículo, bloqueando su salida.

Según Jackie, conocida en TikTok como @gordacorajuda, se encontraba comiendo en su auto cuando fue confrontada. Contó que el guardia se acercó a la ventana de Jackie y comenzó a interrogarla sobre su presencia en el lugar. "Iba a preguntarle si es empleada o si estaba de compras, pero veo que está cenando", habría expresado el guardia.

Antes de que Jackie pudiera responder, el guardia exigió que abandonara el estacionamiento de inmediato, calificando su presencia como "inaceptable". Frente a la situación, la reacción de Jackie fue de sorpresa ante tal requerimiento, considerando que comer en su auto durante menos de 10 minutos no debería ser motivo de ese tipo de comentarios. "Necesitaba comprarle unas cosas a mi madre, no voy a entrar a la tienda”, señaló tras la experiencia.

Jackie contó más sobre el intento de intimidación por parte del personal de seguridad de Walmart

Jackie, frente a esos momentos, decidió no salir del local con su vehículo, por ello se puso a grabar un video para TikTok. No obstante, la situación se tornó incómoda cuando el guardia regresó a su patrulla y se posicionó detrás del auto de Jackie, presionándola para que encendiera el motor. "Acaba de dar otra vuelta para avisarme de que me está vigilando", contó la mujer, mientras el patrullero pasaba nuevamente a su lado.

La frustración de Jackie creció ante la constante vigilancia y el acoso, lo que la llevó a cancelar su visita a Walmart y optar por otro lugar. Se sintió tratada como una intrusa incluso antes de cruzar la puerta del establecimiento. “Llevo aquí menos de 10 minutos”, sentenció, resaltando los abusos de autoridad que muchas veces pueden afectar a clientes.