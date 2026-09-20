Partidos de hoy, lunes 21 de septiembre: horarios, resultados y dónde ver fútbol EN VIVO por TV

Este lunes 21 de septiembre se realizarán encuentros por las principales ligas internacionales. Por ejemplo, habrá acción en el Torneo Clausura de la Liga Argentina; también por la Copa Paceña de Bolivia y la Serie A de Ecuador. Revisa acá la programación de los partidos de hoy.

Partidos de hoy por la Liga de Argentina

Partido Horario Canal Aldosivi vs Atlético Tucumán 12.30 p. m. TyC Sports y Fanatiz Barracas Central vs Independiente Rivadavia 5.00 p. m. TyC Sports y Fanatiz Lanús vs Estudiantes de la Plata 7.15 p. m. TyC Sports y Disney+

Partidos de hoy por la Copa Paceña

Partido Horario Canal Guabirá vs SA Bulo Bulo 5.00 p. m. Entel Gol Independiente vs Tomayapo 7.30 p. m. Entel Gol

Partidos de hoy por el Grupo de Descenso de la Liga Pro

Partido Horario Canal Manta vs Orense 2.00 p. m. Zapping

Partidos de hoy por el Clausura de Uruguay