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Partidos de hoy, lunes 21 de septiembre: horarios, resultados y dónde ver fútbol EN VIVO por TV

Conoce al detalle la programación completa con todos los partidos de hoy, lunes 21 de septiembre. Se nos vienen encuentros por la Liga de Argentina, Bolivia, Ecuador y más.

Gary Huaman
Revisa la agenda de los partidos de este lunes 21 de septiembre.
Revisa la agenda de los partidos de este lunes 21 de septiembre. | Foto: composición Líbero
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Este lunes 21 de septiembre se realizarán encuentros por las principales ligas internacionales. Por ejemplo, habrá acción en el Torneo Clausura de la Liga Argentina; también por la Copa Paceña de Bolivia y la Serie A de Ecuador. Revisa acá la programación de los partidos de hoy.

Tabla de posiciones de LaLiga de España con Barcelona, Real Madrid y Atlético de Madrid.

PUEDES VER: Tabla de posiciones de LaLiga en la fecha 7: clasificación tras victoria del Atlético en el derbi

Partidos de hoy por la Liga de Argentina

PartidoHorarioCanal
Aldosivi vs Atlético Tucumán12.30 p. m.TyC Sports y Fanatiz
Barracas Central vs Independiente Rivadavia5.00 p. m.TyC Sports y Fanatiz
Lanús vs Estudiantes de la Plata7.15 p. m.TyC Sports y Disney+

Partidos de hoy por la Copa Paceña

PartidoHorarioCanal
Guabirá vs SA Bulo Bulo5.00 p. m.Entel Gol
Independiente vs Tomayapo7.30 p. m.Entel Gol

Partidos de hoy por el Grupo de Descenso de la Liga Pro

PartidoHorarioCanal
Manta vs Orense2.00 p. m.Zapping

Partidos de hoy por el Clausura de Uruguay

PartidoHorarioCanal
Central Esp. vs Montevideo City5.30 p. m.Disney+
Gary Huaman
AUTOR: Gary Huaman

Licenciado en Periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza, especializado en deportes, cine y series de televisión. Certificado en Marketing Deportivo en Universitas Barca Hub y con conocimiento de redacción SEO, redacción digital y experiencia en medios digitales durante más de 10 años.

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