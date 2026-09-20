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Partidos de hoy, lunes 21 de septiembre: horarios, resultados y dónde ver fútbol EN VIVO por TV
Conoce al detalle la programación completa con todos los partidos de hoy, lunes 21 de septiembre. Se nos vienen encuentros por la Liga de Argentina, Bolivia, Ecuador y más.
Este lunes 21 de septiembre se realizarán encuentros por las principales ligas internacionales. Por ejemplo, habrá acción en el Torneo Clausura de la Liga Argentina; también por la Copa Paceña de Bolivia y la Serie A de Ecuador. Revisa acá la programación de los partidos de hoy.
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Partidos de hoy por la Liga de Argentina
|Partido
|Horario
|Canal
|Aldosivi vs Atlético Tucumán
|12.30 p. m.
|TyC Sports y Fanatiz
|Barracas Central vs Independiente Rivadavia
|5.00 p. m.
|TyC Sports y Fanatiz
|Lanús vs Estudiantes de la Plata
|7.15 p. m.
|TyC Sports y Disney+
Partidos de hoy por la Copa Paceña
|Partido
|Horario
|Canal
|Guabirá vs SA Bulo Bulo
|5.00 p. m.
|Entel Gol
|Independiente vs Tomayapo
|7.30 p. m.
|Entel Gol
Partidos de hoy por el Grupo de Descenso de la Liga Pro
|Partido
|Horario
|Canal
|Manta vs Orense
|2.00 p. m.
|Zapping
Partidos de hoy por el Clausura de Uruguay
|Partido
|Horario
|Canal
|Central Esp. vs Montevideo City
|5.30 p. m.
|Disney+
¡Vamos al Circo!
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