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ALERTA MÁXIMA, inmigrantes legales e indocumentados en EE. UU.: agentes ICE rociaron con gas pimienta a protestantes cerca a centro penitenciario
Durante un enfrentamiento frente al centro penitenciario de Broadview, EE. UU., un agente del ICE usó gas pimienta contra los manifestantes. ¿Qué más se sabe?
¡Nueva polémica! Un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) se encuentra en medio del ojo público tras usar, aparentemente, un agente químico durante un reciente altercado contra los manifestantes en las inmediaciones de las instalaciones de Broadview. Este hecho sucedió el sábado 19 de septiembre y ha generado preocupación entre las personas y las medidas que toma la agencia en situaciones de protesta.
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Agentes ICE rociaron con gas pimienta a protestantes cerca del centro penitenciario en EE. UU.: esto se sabe sobre lo sucedido
A través de las redes sociales, se difundieron recientemente videos de lo que pasó realmente en las afueras de las instalaciones de ICE a las 2.30 p. m. del sábado. Asimismo, CBS News compartió más detalles sobre el nuevo enfrentamiento entre agentes de la entidad y grupo de manifestantes, lo que culminó en el uso aparente de gas pimienta.
Cabe resaltar que la naturaleza del producto utilizado por los agentes permanece sin confirmación. No obstante, sí se conoció, mediante los materiales compartidos que, tras el incidente, los agentes retrocedieron hacia el estacionamiento cercado, algunos de ellos portando mascarillas.
David Ormsby, portavoz del municipio de Broadview, comunicó que diez manifestantes recibieron atención médica tras ser rociados con gas pimienta, de los cuales dos fueron trasladados al Hospital Loyola, mientras que los demás optaron por no ser evacuados y solo retirarse.
Los manifestantes afirmaron que su protesta se desarrollaba en la vía pública, bloqueando el acceso de los agentes de ICE a la propiedad, lo que generó el enfrentamiento. Ormsby aclaró que ninguno de los afectados por el gas pimienta era residente de Broadview. En tanto, el Departamento de Seguridad Nacional ha preferido no brindar respuesta sobre el caso.
¿Está permitido que los agentes del ICE usen gas pimienta?
Los agentes del ICE pueden utilizar gas pimienta, aunque su uso está sujeto a regulaciones estrictas y no es arbitrario. El abuso o la aplicación injustificada de este recurso sí se encuentran sancionados.
Según los lineamientos del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), el gas pimienta, junto con las bolas de pimienta y otros irritantes químicos, se consideran armas menos letales. Su utilización debe adherirse a normativas específicas que garantizan un manejo adecuado y responsable de estos dispositivos.
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