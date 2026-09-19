Real Madrid vs. Atlético de Madrid EN VIVO: a qué hora es el partido, en qué canal y pronóstico

Real Madrid protagonizará un partidazo contra Atlético de Madrid en una nueva edición del derbi madrileño por la jornada 7 de LaLiga española. El encuentro se disputará este domingo 20 de septiembre, por lo que será una gran ocasión para los amantes del buen fútbol de disfrutar este esperado choque. En el estadio Riyadh Air Metropolitano, los colchoneros buscarán aprovechar su condición de local para conseguir tres puntos valiosos que les permitan acercarse a la pelea por el liderato.

Por su parte, los dirigidos por José Mourinho vienen de conseguir una importante racha de tres victorias consecutivas, por lo que llegan con buen estado anímico para este importante encuentro. Cabe mencionar que el Barcelona se encuentra como líder del certamen, por lo que será un aliciente para los blancos, que saldrán con todo en busca de un buen resultado.

¿Cuándo juega Real Madrid vs Atlético de Madrid?

El partido se disputará este domingo 20 de septiembre, correspondiente a la jornada 7 de LaLiga 2026-27.

¿A qué hora juega Real Madrid vs Atlético de Madrid?

El derbi madrileño está pactado para empezar desde muy temprano, desde las 9.15 a. m. (hora peruana). Estos son los horarios para otros países.

Perú: 9.15 a. m.

Colombia: 9.15 a. m.

Ecuador: 9.15 a. m.

Bolivia: 10.15 a. m.

Venezuela: 10.15 a. m.

Paraguay: 10.15 a. m.

Chile: 11.15 a. m.

Argentina: 11.15 a. m.

Brasil: 11.15 a. m.

Uruguay: 11.15 a. m.

Programación del partido entre Real Madrid vs Atlético de Madrid

¿Dónde ver Real Madrid vs Atlético de Madrid EN VIVO y DIRECTO?

El partido entre Real Madrid y Atlético de Madrid podrá seguirse en vivo desde Perú a través de ESPN y vía streaming por Disney+. Recuerda que en Diario Líbero te llevaremos el minuto a minuto del partido totalmente gratis.

Canales para ver Real Madrid vs Atlético de Madrid

Estos son los canales internacionales para ver el Real Madrid vs Atlético de Madrid por LaLiga de España:

Perú: ESPN y Disney+

Colombia: ESPN y Disney+

Ecuador: ESPN y Disney+

Bolivia: ESPN y Disney+

Argentina: ESPN y Disney+

Chile: ESPN y Disney+

Uruguay: ESPN y Disney+

Paraguay: ESPN y Disney+

Venezuela: ESPN, Disney+ e Inter

Brasil: CazéTV

Jugadores a seguir del Real Madrid vs Atlético de Madrid

Jonathan David atraviesa un buen momento con el Atlético, pues ha participado en tres goles durante sus dos últimas apariciones, con dos tantos y una asistencia. Además, el delantero ha conseguido la victoria en sus últimos 11 partidos a nivel de clubes en los que logró marcar.

Por su parte, Kylian Mbappé mantiene su gran rendimiento goleador con el Real Madrid y suma ocho anotaciones en siete encuentros esta temporada. Sin embargo, solo uno de esos tantos fue conseguido como visitante. Asimismo, sus dos últimos partidos marcando ante el Atlético no terminaron con triunfo para los blancos: registró un empate y una derrota.

Kylian Mbappé y Jonathan David son los jugadores a seguir de este partido

Posibles alineaciones del Real Madrid vs Atlético de Madrid

Real Madrid : Courtois, Cucurell, Huijsen, Konate, Dumfries, Tchouameni, Valverde, Vinicius Jr, Bellingham, Guler, Mbappé

: Courtois, Cucurell, Huijsen, Konate, Dumfries, Tchouameni, Valverde, Vinicius Jr, Bellingham, Guler, Mbappé Atlético de Madrid: Oblak, Hancko, Romero, Pubill, Hjulmand, Koke, Grimaldo, Llorente, Baena, Lee Kang-In, David

Cabe mencionar que ambos equipos llegan con algunas bajas por lesión. Los colchoneros no estarán Pablo Barrios y Alexander Sørloth, quienes presentan problemas musculares. Por el lado de los merengues, Eder Militão sufre una lesión en los isquiotibiales, mientras que Ferland Mendy presenta una dolencia en la cadera y Rodrygo continúa recuperándose de una lesión en la rodilla.

Pronósticos para el Real Madrid vs Atlético de Madrid

Para este encuentro, el Real Madrid es favorito a llevarse los tres puntos. Sin embargo, el Atlético de Madrid ha sido un rival que ha sabido complicar a los merengues.

Betsson: Atlético de Madrid gana (3.45) — Empata (3.60) — Real Madrid gana (2.02)

Betano: Atlético de Madrid gana (3.65) — Empata (3.90) — Real Madrid gana (2.02)

bet365: Atlético de Madrid gana (3.60) — Empata (3.80) — Real Madrid gana (1.95)

1xBet: Atlético de Madrid gana (3.71) — Empata (3.94) — Real Madrid gana (2.03)

Caliente: Atlético de Madrid gana (3.50) — Empata (3.95) — Real Madrid gana (1.99)

Stake.latam: Atlético de Madrid gana (3.65) — Empata (3.85) — Real Madrid gana (2.00)

DoradoBet: Atlético de Madrid gana (3.50) — Empata (4.00) — Real Madrid gana (1.94)

Últimos enfrentamientos entre Atlético de Madrid y Real Madrid

En los últimos enfrentamientos, los actualmente dirigidos por José Mourinho se han llevado el triunfo en los dos partidos más recientes.