Kylian Mbappé rompió su silencio sobre no mostrar por completo la camiseta en apoyo a Ceuta: "Fue difícil"

Kylian Mbappé, delantero del Real Madrid, explicó su decisión de no mostrar completamente la camiseta en apoyo a Ceuta durante un reciente encuentro. Su postura busca honrar a los inmigrantes que han perdido la vida en condiciones difíciles.

Antes del partido contra el Elche, Mbappé se puso la camiseta con el lema "Todos somos caballas" solo hasta el pecho, lo que generó diversas interpretaciones. En sus declaraciones, el jugador enfatizó su solidaridad con Ceuta y su deseo de recordar a aquellos que sufren.

El futbolista francés subrayó que su decisión no fue fácil y que no pretende restar importancia a la situación de los ceutíes. "Quiero dar un mensaje de positividad y de paz", concluyó.

Un gesto significativo

Mbappé justificó su postura al señalar que su intención era tener un gesto y un pensamiento para todos los inmigrantes que enfrentan condiciones adversas. "Lo primero que quiero decir es que tengo toda la solidaridad con Ceuta y con todas las víctimas", afirmó el delantero, quien se mostró consciente de la complejidad de la situación.

Decisión del club y su impacto

El jugador reconoció que la decisión de vestir la camiseta fue del club y que todos los jugadores debían hacerlo. Sin embargo, su elección de no mostrar el mensaje completo generó reacciones. "Fue difícil porque la gente puede pensar que estoy en contra de la gente de Ceuta", expresó Mbappé, aclarando que su intención era la contraria.

Un mensaje de esperanza

El delantero concluyó su intervención con un mensaje de esperanza, deseando que se encuentre una solución rápida a la situación que enfrentan muchos inmigrantes. "Soy un chico que quiere lo mejor para el mundo que tenemos", afirmó, reafirmando su compromiso con la humanidad y la paz.