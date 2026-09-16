Unión Minas regresa al estadio Daniel Alcides Carrión, el más alto del mundo, para la Fase Final de la Liga 2

Cerro de Pasco se prepara para volver a vivir el fútbol profesional. Tras varios meses de espera, Unión Minas confirmó que jugará la Fase Final de la Liga 2 2026 en el histórico estadio Daniel Alcides Carrión, escenario que destaca por ser considerado por la FIFA como el recinto futbolístico de mayor altitud del mundo.

Durante la fase regional del torneo de ascenso, el ‘Rodillo Minero’ tuvo que ejercer su localía en el Estadio IPD de Huancayo, ubicado a 3.259 metros sobre el nivel del mar, y en el Estadio Máximo Arellano, situado a 3.675 metros de altitud.

Estadio Daniel Alcides Carrión

Mediante un emotivo video publicado en sus redes sociales, el equipo anunció esta gran noticia, que alegró a los habitantes de la ‘Ciudad Real de Minas’, quienes podrán volver a disfrutar del fútbol profesional en el histórico recinto deportivo, ubicado a 4.380 metros sobre el nivel del mar.

Nada como volver a casa. Hay lugares que se llevan en el corazón. No regresamos solos… regresamos con nuestra gente, con nuestros recuerdos y con ese sentimiento que nunca se fue. Hoy, más que nunca, estamos en casa, fue el mensaje que acompañó el material audiovisual.

¿Cuándo juega Unión Minas en el Estadio Daniel Alcides Carrión por Liga 2?

El esperado retorno de Unión Minas al estadio Daniel Alcides Carrión ya tiene fecha. El ‘Rodillo Minero’ volverá a disputar un partido en este histórico recinto el martes 6 de octubre, cuando reciba a Unión Comercio desde la 1.15 p. m., por la segunda jornada del Grupo A de la Liga 2.

Programación de la fase final Liga 2

La Fase Final de la Liga 2 está integrada por 12 clubes, distribuidos en tres grupos. Según el formato de competencia, los líderes de cada grupo y el mejor segundo clasificarán a las semifinales del torneo.